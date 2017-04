Lo que se sabe del crimen del niño de Uruguay a manos de su entrenador

"Semiabrazados"

El último jueves, Sierra retiró al menor de la escuela donde asistía, en Maldonado, y por dos días no se supo nada de ellos. Los cuerpos de ambos fueron hallados en Villa Serrana, una zona turística de sierras a unos 150 kilómetros de Montevideo, la capital uruguaya. "El adulto estaba de espalda al suelo y el niño, boca abajo, semi abrazando al hombre con su cabeza cerca del pecho de él", describió Mozzo. El niño presentaba una contusión en su cabeza producto del "orificio de la bala que deja un hematoma en el cuero cabelludo", añadió. Sierra, a quien el niño llamaba papá, contaba con la confianza plena de la madre, Alexandra Pérez. Sin embargo, todo cambió cuando la psicóloga de Felipe le recomendó a la madre que dejara de ver a Sierra a solas.



uruguaydt.png





Declaraciones

La investigación a cargo de la jueza penal de cuarto turno de Maldonado, Adriana Morosini, intenta determinar qué fue lo que llevó a este trágico desenlace. Morosini anunció que tomará declaración al entorno del menor.

"Citamos al médico forense para que amplíe el informe, a la maestra del niño y al director de la escuela, y a la psicóloga que aparentemente le había entregado un informe a la madre en la semana anterior. Más tarde citaremos a los padres", enumeró Morosini.

La jueza desconoce por qué la madre consultó a una psicóloga para Felipe. Sin embargo, Alexandra Pérez le dijo al diario Clarín de Buenos Aires que había llevado a su hijo a una profesional porque "empezó a notar que actuaba con más autoridad de la que le correspondía".

Y la psicóloga le recomendó que Felipe dejara de ver a su entrenador a solas, aunque no le dio mayores detalles. Felipe es también hijo del conocido exfutbolista local Luis Romero y conoció a Sierra en 2015, en el Club Defensor de Maldonado, donde era su entrenador de baby fútbol. Según contó la madre al diario El País de Montevideo, Sierra había amenazado con matarse luego de que le informara que no podía seguir viendo a solas a su hijo.





Abusos

El médico forense confirmó que el menor fue abusado sexualmente. "Hubo una violación. Las marcas que se encontraron en el niño mostraban una erosión que posiblemente fueron del mismo día o del día anterior", describió Mozzo.

Y no habrían sido las únicas. "También tenía signos de haber sido abusado en forma reiterada por las dimensiones de la parte genital, la pérdida de pliegues en el margen anal que indican que posiblemente haya un abuso de más tiempo", añadió. Esta observación será confirmada con el resultado final de la autopsia que, según Mozzo, como mínimo demorará una semana.





Tranquilizantes

Otro hallazgo en la escena del crimen fueron las pastillas tranquilizantes que se enviaron para ser analizadas. "Encontramos en el bolsillo del adulto, dos blíster de un tranquilizante natural menor pero que en un niño puede tener un mayor efecto. Y en bolsillo de la camisa del pequeño, un blíster que le faltaban siete comprimidos", describió Mozzo.

"Suponemos que él se lo dio al niño, la autopsia lo confirmará", agregó. Sierra no tenía antecedentes y el arma que utilizó no era de su propiedad, según confirmó Morosini. "Estamos averiguando la procedencia, porque el arma (calibre 22) no figura en el servicio de material de armamento a nombre de él", señaló Morosini. "No podemos determinar si el hombre planeó el crimen con antelación en este momento y quizás sea algo difícil de determinar, aunque se están llevando a cabo pericias", concluyó la magistrada.