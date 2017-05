La mendocina que quedó atrapada en una avalancha "se comunica a través de un teléfono satelital"

Los problemas para esta mendocina comenzaron el lunes cuando dos terremotos, de magnitud 6,2 y 6,3 grados en la escala de Richter sacudieron ese país y provocaron una serie de avalanchas que le impidieron continuar con la travesía.

Natalia, que es una andinista experimentada, se encuentra atrapada en un refugio a 3.000 metros de altura, pero está geolocalizada gracias a un teléfono satelital y a su vez su ubicación es compartida gracias a una web especializada en seguir este tipo de expediciones.

Debido a las inclemencias del tiempo se ha dificultado el operativo para rescatarla a través de un helicóptero.

La que salió a hablar por los medios fue Graciela, su hermana, que dio detalles de todo lo sucedido y de cómo está viviendo estos días.

"Natalia se comunica a través de un teléfono satelital, del equipo con el que está trabajando, y continuamente está contacto. Ese aparato le marca la posición real donde está", destacó la hermana.

Experimentada

Natalia tiene mucha experiencia y en los últimos años acumuló cientos de kilómetros "en sus aventuras patagónicas".

"Ella lleva años haciendo expediciones y haciendo cumbre en distintos montañas, ha pasado por miles de situaciones y esto se agudiza porque está sola", agregó su hermana.

La andinista se encuentra atrapada en el lugar producto de varias avalanchas, pero se encuentra a salvo aunque tiene que mantenerse alerta porque en cualquier momento pueden volver a suceder movimientos bruscos.

"Tuvo que bajar a un campamento más seguro por el tema de las avalanchas. Está resguardada ahí. Con el tema de los alimentos no hay problemas porque ella iba bien preparada y sabe cómo manejarse con este tipo de problemas", detallo su hermana Graciela.

Los días previos, Natalia iba contando en su cuenta personal de Facebook cada uno de los pormenores que vivió durante la travesía y varios de sus seguidores le brindaron mensajes de apoyo. "Se puede decir que ya he pasado las mayores dificultades! El paisaje es demasiado bello. Estoy agotadísima, pero con una gran sonrisa", escribió hace apenas cinco días.

Martínez, que soñaba desde hace dos años con realizar esta expedición, intenta ahora sobrevivir a los fuertes vientos y temperaturas de 30 grados bajo cero.

"Como el terreno es peligroso y puede haber otro temblor, no se puede alejar mucho de su campamento. Tendrá que aguantar al menos hasta el viernes para que mejoren las condiciones meteorológicas y que la puedan rescatar en helicóptero", indicó al medio canadiense CBC su pareja, el glaciólogo y andinista chileno Camilo Rada, que se encuentra estudiando en Vancouver.

El mensaje en ExpeNews

Hola a todos. Muchos se han comunicado preocupados por la situación de Natalia y ofreciendo ayuda, en particular luego de que la noticia fuera difundida por los medios de comunicación en Canada que han estado en constante contacto siguiendo los eventos. Por esto queremos agradecerles por su ayuda y buenos deseos y contarles que ella sigue bien, pero bajo durísimas condiciones climáticas, con fuertes vientos y nevadas que han requerido de todas sus fuerzas para poder mantener su campamento a salvo. Pero si hay alguien que sabe cuidar campamentos en una tormenta es Natalia! Y aunque no esperaba un terremoto, si está muy bien preparada para las tormentas! Y experiencia no le falta ya con muchos "kilometros acumulados" en sus aventuras patagónicas.





Estos han días muy duros para ella, primero con la decepción de ver su ruta devastada por un terremoto, obligándola a abandonar el sueño de la cumbre, y luego con esta espera forzada en medio de una fuerte tormenta. Sin embargo, lo está haciendo extraordinariamente bien, manteniéndose a salvo en todo momento. Estamos ansiosos de tenerla de vuelta sana y salva.





El pronóstico sugiere que la tormenta seguirá pegando duro hasta mañana (por hoy), luego irá paulatinamente mejorando hasta desaparecer el viernes. Una vez que el tiempo mejore ella evaluará si es seguro desescalar hasta la base del filo, y de lo contrario será evacuada en helicóptero.





Todas nuestras fuerzas y corazones están con ella para que se mantenga fuerte y segura hasta que pase la tormenta.