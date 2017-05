El padre de Macron le pidió a Trogneux que se alejara de su hijo hasta que cumpliera 18 años y a él, que terminara el secundario en el prestigioso liceo Henri-IV, en París. Cuando Macron fue a despedirse de ella, le hizo una promesa: "No te vas a deshacer de mí. Voy a volver y me voy a casar contigo".

Eso sucedió en 2007.

Mientras Trogneux intentaba continuar su vida en la ciudad donde su familia poseía una fábrica de chocolate muy exitosa —su facturación anual es de € 4 millones—, él comenzó a llamarla por teléfono. "Poco a poco, venció mi resistencia", recordó ella en el libro. Pronto se divorció de Auzière y buscó empleo como profesora en París. "Me dije que iba a fallarme a mí misma si no lo hacía".





La relación se convirtió en algo real mientras Macron estudiaba en la universidad de los presidentes —Jacques Chirac y Valéry Giscard d'Estaing son egresados de ella—, la École nationale d'administration (ENA). La madre de Macron fue la primera en aceptar a la pareja: "Ella es adorable", dijo a Fulda. Él hizo su fortuna como banquero de inversión y comenzó a ascender en política. Nunca se separaron: "He estado comprometida con todo, a su lado, durante 20 años", dijo ella.





La juventud de Macron, que tiene 39 años, ha apuntalado su ascenso en las encuestas: hasta hace tres años ni siquiera era conocido en Francia, hoy es el hombre al que se proyecta como futuro presidente. Y "no hubiera podido embarcarse en esta aventura sin ella", dijo Marc Ferracci, un testigo de la boda y actual asesor del político, sobre la mujer de 63 años que acapara las portadas de revistas como Paris Match.





"Si me eligen —no, perdón: cuando nos elijan— ella estará allí, con un papel, y un lugar", dijo el candidato. "Y sin salario", agregó, para exorcizar el riesgo de perder puntos como el conservador François Fillon, a quien aventajó en la voluntad de los electores cuando se denunció que la esposa del republicano tenía un empleo público pago pero no trabajaba. "Le debo mucho, ella me ayudó a convertirme en quien soy".









Además de reconocerle el impulso profesional, Macron le ha agradecido experiencias poco burguesas como ser abuelo antes de los 40 años: los hijos de Trogneux tienen ya siete hijos. "No tenemos una familia clásica, eso es una realidad irrefutable", dijo él durante un acto político, con ella a su lado. "Pero no por eso hay menos amor en nuestra familia".



"Quiero agradecer a los hijos de Brigitte por haberme aceptado", dijo Macron en la ceremonia. "No somos una pareja normal —aunque no me gusta mucho ese adjetivo— pero somos una pareja real".