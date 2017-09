La conmovedora carta de una nena de 7 años a la que obligaron a abandonar a su perrita

Una niña conmovió a las redes sociales luego de escribir una emotiva carta en la que le pedía a una vecina que se hiciera cargo de su pequeño perro, a quien debió abandonar porque sus padres la obligaron.

"Hola, me llamó Jazmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papás no la quieren porque no es original", escribió la chiquita.