La adolescente mexicana que tiene 8 aplicaciones en la tienda de Apple

Cuando los padres de Alejandrina González le compraron su primera computadora a los 16 años, la adolescente buscó inmediatamente información sobre cómo programar.

Con tutoriales en internet, la joven mexicana aprendió a escribir código. Y apenas tres días después de recibir su computadora, la adolescente publicó su primera aplicación.

Alejandrina ya tiene ocho apps en la App Store, la tienda de Apple, participó de conferencias de desarrolladores de esa compañía e ingresó a la prestigiosa Universidad de Stanford en California. Y para quienes quieran aprender a crear apps, pero no tienen idea de cómo empezar, la adolescente de 19 años tiene un mensaje claro.

"La motivación es lo más importante", señaló a BBC Mundo. "Mi amigo Steve Wozniak, cofundador de Apple, me dijo que 'la motivación es más importante que el conocimiento'". "Y eso es verdad, porque al principio yo no tenía el conocimiento para hacer apps, pero sí tenia la motivación que me llevó a conseguir el conocimiento".









Encuentro en Apple

Alejandrina nació en Toluca, aunque sus padres son de Ciudad de México. "Llegué a Estados Unidos cuando tenía 12 años por el trabajo de mi papá". "Siempre tuve curiosidad de cómo funcionaban las apps de iPhone. Entonces decidí aprender y hacer mi propia app".

Además de los tutoriales de internet, Alejandrina aprendió "descargando código y viendo cómo funcionaba. Nadie de mi familia me podía ayudar, así que aprendí sola investigando". Las primeras apps de la adolescente en la tienda de Apple, que incluían una aplicación para rezar, "Yo rezo", llamaron la atención de Apple. Cuando la joven postuló para asistir a una conferencia de desarrolladores de Apple en 2015, la compañía financió su viaje y estadía, concediéndole una de las 350 becas para participar del "Apple Worldwide Developers Conference" (WWDC). Allí conoció a Steve Wozniak y también a Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple. Apps y juegos "Lo que más me gusta es el diseño al hacer las apps. Yo pintaba y dibujaba antes de meterme en la programación, entonces todo lo que tiene que ver con diseño me fascina y es de mis partes favoritas de las apps", señaló Alejandrina a BBC Mundo.





La app más reciente de la joven en la App Store se llama Cloud Camera. "Es una app para tomar fotos cuando tu iPhone ya no tiene almacenamiento para captar más imágenes". Cloud Camera puede verse en esta dirección. La adolescente también creó un juego llamado C.U.B.E. "Es un juego minimalista como 'Simón dice' pero con un cubo 3D y diferentes sonidos electrónicos. No hay niveles de número pero cada tantos puntos subes de nivel. Todos los niveles son colores que tienes que desbloquear". "No hay que temer al fracaso"





¿Qué sitios recomienda Alejandrina para aprender a programar? "Mi página favorita cuando tengo dudas es stackoverflow.com . Ahí hay mucha gente con experiencia que ayuda a los principiantes y a los que tienen dudas o problemas con alguna parte de su código". Alejandrina está en el primer año de la Universidad de Stanford, donde estudia Computer Science in Human-Computer Interaction, computación enfocada en la interacción entre los seres humanos y los ordenadores. "Tengo beca completa", señaló la adolescente a BBC Mundo. "Todavía no estoy muy segura de lo que me gustaría hacer en el futuro. De seguro trabajar para mi propia compañía".

















Y en cuanto a la importancia de la motivación, Alejandrina asegura que algo clave es no temer a las críticas y a los errores. Es importante confiar en tí. Va a haber mucha frustración al principio. Y a veces mucha gente te va a decir que no eres lo suficientemente bueno", señaló la adolescente. "Pero hay que tomar todas las críticas y comentarios negativos como una motivación para seguir adelante". "Y no tener miedo al fracaso. Entre más rápido fracases más rápido vas a llegar al éxito o a salir bien".