Encontraron un "tanque" en la superficie de la Luna

Una fotografía de la Luna captada por la NASA ha revelado lo que parece ser un tanque de guerra varado en la superficie del satélite. El hallazgo fue realizado por el reconocido ufólogo Scott C. Waring, quien subraya que podría tratarse de un antiguo vehículo militar "alienígena".



A primera vista, parece que el inexplicable objeto tiene dos partes: la inferior, que correspondería a la base de un blindado, y la superior, similar a su torreta. El ufólogo comenta que el 'vehículo', que mide unos 60 metros de largo y 40 de ancho, fue "abandonado hace mucho tiempo debido a que se volvió anticuado o se dañó".



Waring cree además que este 'tanque' esconde otra peculiaridad de otro mundo: "Parece que estas estructuras fueron programadas para que crecieran por su cuenta" ya que "los lados no son perfectamente simétricos, sino ligeramente diferentes pero similares al mismo tiempo", afirma el ufólogo.





"Claramente, este lugar fue hace tiempo un asentamiento de alienígenas que quizá necesitaron hacer una parada entre planetas, o incluso una instalación de una explotación minera", concluye Waring, insistiendo en que su teoría "realmente tiene sentido".



No obstante, lo más probable es que estemos ante otro caso de pareidolia, un fenómeno psicológico que hace que el cerebro humano reconozca figuras animales o humanas allí donde no las hay. Es por esto que se han reportado otros avistamientos similares en la superficie de la Luna, pero la NASA se limita a explicar que ese cuerpo celeste se encuentra cubierto por fragmentos rocosos que comprenden "desde polvo hasta enormes rocas" que pueden ser tomadas por lo que no son.