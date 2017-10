En Cataluña hay fuga de empresas por la secesión

Sin embargo, en los oídos de la gente aún flotan las palabras que la semana pasada lanzó el gobernador del banco de España, Luis María Linde, al advertir que existía riesgo de "corralito" si Cataluña se independizaba, recordando los tristes ejemplos de Argentina, Chipre y Grecia. ¿Por qué? Porque para tener la asistencia del Banco Central Europeo (BCE) hay que ser un país miembro de la Unión Europea (UE). Si Cataluña se independiza, saldría de la UE y el euro dejaría de circular, y los independentistas no han revelado aún cuál sería su estrategia frente a esto. Los analistas económicos advierten también de las consecuencias que tendría la emisión de una moneda propia, que frente al euro arrancaría con una fuerte devaluación y no haría más que profundizar el retiro por parte de los ahorristas de la divisa europea de los bancos. En la medida que lleguen antes del posible corralito, claro está. Y como los bancos tienen en su previsión que la corrida se va a acelerar, comenzaron los planes de traslado de sus sedes para no perder el acceso a las líneas de crédito del BCE. Picó en punta el banco Sabadell, quien ayer anunció su mudanza a Alicante, en Valencia, donde tiene su más importante centro de informática. La CaixaBank, el más grande de Cataluña y el tercero de España, lo haría a las Islas Baleares.





El Sabadell, el quinto banco más grande de España y que tiene el 70% de sus negocios dentro del territorio español, había perdido más del 10% de su valor desde el lunes, y tan solo anunciar su intención de dejar Cataluña subió ayer en la Bolsa más del 3%. La decisión del Sabadell y la posibilidad cierta de la Caixa Bank, dispararon hacia arriba la Bolsa española, que cerró con su segunda mayor suba del año, un 2,51%. Vale recordar que en dos días ambas entidades bancarias habían perdido más de 3.000 millones de euros en su cotización, otra advertencia que en este rubro nunca pasa desapercibida. Otro dato que disparó las alarmas fue que la mayor empresa de biotecnología de España, Oryzon, resolvió ayer su traslado de Barcelona a Madrid y sus acciones subieron un 20%, reflejando lo que representa hoy el riesgo catalán.





Y según informó el diario El País en su edición digital, la teleoperadora Eurona y el grupo odontológico Proclinic Expert también anunciaron su traslado a Madrid. Por tal razón, el gobierno español anunciaría mañana un cambio normativo para hacer posible la salida de empresas de Cataluña con la sola aprobación de tal medida por parte de su consejo de administración, sin la necesidad de someterla a una junta de accionistas. Pero Cataluña podría enfrentar otros graves problemas económicos, ya que las empresas estadounidenses, con intereses o con casas centrales en Estados Unidos, decidieron suspender el desarrollo de nuevas inversiones al igual que otros 40.000 millones de euros de inversiones de empresas internacionales programadas que no irían a Cataluña. Riesgo de corralito para evitar una fuga masiva de fondos, de congelamiento de las cuentas bancarias radicadas en Cataluña, de traslado masivo de empresas y de un freno en las inversiones. La otra cara que refleja el espejo de la independencia catalana. La Bolsa de Madrid cerró ayer con su segunda mayor suba del año paña decidiera abandonar Cataluña y de que el gobierno español dejara trascender que aprobará en breve un decreto para facilitar la salida de empresas de la región ante el temor a que declare su independencia.





El gobierno de Cataluña respondió a los planes de Madrid acusando al Ejecutivo central del presidente Mariano Rajoy de querer "castigar a la economía catalana", aunque afirmó que no cree que haya un éxodo masivo de compañías y destacó los buenos indicadores económicos de la región. Con los líderes catalanes preparados a proclamar su secesión de España tan pronto como el lunes, el consejo de administración de Banco Sabadell acordó ayer trasladar su sede social a la ciudad oriental de Alicante. La Bolsa madrileña, principal mercado de valores español, cerró con un alza del 2,51%, la segunda mayor del año, tras la decisión del Sabadell, cuyas acciones subieron seis puntos porcentuales, y ante la posibilidad de que el tercer banco español y el mayor de los catalanes, Caixa Bank, también abandone Cataluña. A diferencia del Sabadell, los estatutos de Caixa Bank no permiten el cambio de sede con un mero acuerdo del consejo de administración, sino que requieren la aprobación de los accionistas, por lo que el gobierno anunciaría, previsiblemente mañana, un decreto que cambia el marco normativo para facilitar estos traslados.







Suspenden sesión del parlamento





En una nueva escalada del conflicto entre Madrid y Barcelona, el Tribunal Constitucional de España decidió ayer suspender la sesión que el Parlamento catalán había convocado para el lunes para concretar la tan prometida Declaración Unilateral de Independencia, rechazada por el rey y el gobierno de Mariano Rajoy, pero ratificada por las autoridades catalanas. La resolución del máximo tribunal de Justicia de España reavivó la pulseada que mantiene en vilo al país y alimentó el clima de incertidumbre, especialmente luego de que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, reconociera que aún no decidió lo que hará. "Pero aquí se hablará de todo", prometió. Sin saber qué sucederá, las principales organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, llamaron a una movilización popular el lunes. Según informó la prensa española, que citó a fuentes del Ejecutivo, el decreto está confeccionado a medida para Caixa Bank -cuyas acciones subieron ayer casi un 5%- ya que permitiría a la entidad catalana llevar su sede social fuera de Cataluña sin necesidad de convocar una junta de accionistas. De esta forma, el mayor banco de Cataluña quiere acabar con la inquietud generada entre su clientela por las consecuencias que podría tener una declaración unilateral de independencia y pretende frenar la salida de depósitos hacia la competencia. Además del Sabadell, otras empresas anunciaron ya el cambio de domicilio social a otras ciudades fuera de Cataluña, como, por ejemplo, la biotecnológica Oryzon y la teleoperadora Eurona.

Jules Renard resumió una de las cuestiones más espinosas a la hora de confrontar al ser humano con sus intereses económicos: "Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras", sostuvo el escritor y dramaturgo francés. Los catalanes demostraron en las urnas que están mayoritariamente a favor de la independencia de España, pero frente a los riesgos que podrían llegar a correr sus ahorros tuvieron la reacción básica de cualquier habitante en un sistema capitalista: correr a los bancos a sacarlos. No fue una corrida grande la que comenzó el lunes, es cierto, pero fue una señal que alcanzó para que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, tuviera que tranquilizar afirmando que "los bancos catalanes son bancos españoles y europeos. Son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer".