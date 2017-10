El Referéndum en Cataluña terminó con más de 844 heridos por los choques con la Guardia Civil

Los colegios electorales del referéndum independentista celebrado hoy en Cataluña cerraron tras haber estado 11 horas abiertos en una jornada de alta tensión entre los votantes, que consiguieron celebrar la consulta prohibida por la Justicia, y la policía.





Centenares de personas concentradas en los colegios gritaron "hemos votado" cuando se cerraron las urnas. El gobierno catalán admitió que "no se ha podido votar con normalidad" ya que se tuvieron que cerrar 319 colegios de un total de 2.315 preparados para el referéndum por la acción de la policía. Y denunció que hubo más de 700 heridos.









Barcelona2.jpg





La convocatoria prevé que Cataluña declare su independencia 48 horas después de que se difundan los resultados en caso de una victoria del "sí", pero los problemas de legitimidad en la consulta y las condiciones de la votación podrían llevar a los independentistas a priorizar la búsqueda de diálogo o unas elecciones anticipadas.





El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat (SEM) aseguró que la represión de hoy dejó 761 heridos y contusionados de diversa consideración. Además, aclaró que hay dos personas en estado más grave: un hombre herido en un ojo con una pelota de goma disparada por antidisturbios y otro que sufrió un infarto en el desalojo de un centro de votación. Hay fuentes que aseguran que son más de 844 los heridos en las refriegas con las fuerzas de seguridad.





El presidente español, Mariano Rajoy, habló tras el cierre de la votación y dijo que "no se realizó" el referendo independentista de Cataluña, además de destacar la cantidad de gente que no se acercó a votar, en medio de un clima de mucha tensión y violencia. "El referéndum no ha existido. Se ha evitado con el fundamento de la ley, con el respaldo de los demócratas, la actuación de los tribunales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", indicó.





Sobre la represión señaló "Hemos hecho lo que debíamos hacer" y adelantó que este lunes convocará a un diálogo con todas las fuerzas políticas. "Solicitaré mi comparecencia en el Congreso de los Diputados", agregó.





La votación

Las urnas se instalaron a las 9 (hora local, 7 GMT) para una consulta suspendida por la Justicia y se entregaron a las 20 (18 GMT). Los Mossos d'Esquadra no desalojaron los centros de votación y la Guardia Civil intervino violentamente en algunos colegios.





Barcelona (4).jpg Foto: AP

Barcelona (1).jpg

Barcelona (2).jpg

Barcelona (3).jpg Foto: AP

Embed Rajoy defiende la actuación policial en Cataluña: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer" https://t.co/hHMsGavdeG pic.twitter.com/fiPAHoXpci — BBC Mundo (@bbcmundo) 1 de octubre de 2017





Decenas de miles de catalanes desafiaron a las autoridades españolas este domingo al votar en un referéndum de independencia suspendido por la Justicia, lo que despertó temor a que haya disturbios en la rica región mediterránea.





La consulta, que el Gobierno español considera ilegal, sumió el país en la peor crisis institucional en décadas y tenó las relaciones entre Madrid y Barcelona.

Embed Como periodista de TVE siento vergüenza por el tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del gobierno #SOS — Gabriel López (@Gabrielopev) 1 de octubre de 2017

Embed Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de octubre de 2017

Embed Ya son más de 800 los heridos durante los enfrentamientos de hoy en #Cataluña https://t.co/7EIAiwzIqE pic.twitter.com/xSyxRnLi9x — CNN en Español (@CNNEE) 1 de octubre de 2017





La represión en imágenes





Embed La policía golpeando a los bomberos que intentan defender a la gente. Pasa en Cataluña, pleno 2017. pic.twitter.com/xnXlJQLmGv — Diego Batlle (@dmbatlle) 1 de octubre de 2017





Embed Antidisturbios armados en la Puerta del Sol de Madrid hay cientos de personas en protesta por represión en Cataluña #1O #referendumcataluna pic.twitter.com/RcrKXLLdz3 — Almudena Barragán (@Muna_bargan) 1 de octubre de 2017