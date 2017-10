El presidente catalán dice que aplicará la ley que prevé la declaración de la independencia

Embed DIRECTO https://t.co/8GcQFSAeuE Puigdemont insiste en que aplicará "lo que dice la ley" tras el 1-O y que declarará la independencia pic.twitter.com/f0g7zLjCk4 — EL PAÍS (@el_pais) 8 de octubre de 2017







"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración 'unilateral' de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley", afirmó Puigdemont en el programa 30 minuts, que este domingo po la noche emitirá el canal público catalán TV3, grabada estos últimos días.







"Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir. Tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello", se explayó el presidente catalán.











Una multitudinaria manifestación en Barcelona contra la secesión y en reivindicación de la unidad de España mostró hoy la fractura social de Cataluña, a sólo dos días de la fecha en que el parlamento catalán, de mayoría independentista, podría consumar el acto de ruptura definitivo.

A una semana del referéndum unilateral celebrado bajo prohibición el domingo anterior, en el que según cifras del gobierno catalán más de 2,2 millones de personas -menos del 50% del electorado- apoyaron la secesión, quienes la rechazan salieron a la calle para reclamar al Ejecutivo regional de Carles Puigdemont que no declare la independencia de forma unilateral.









