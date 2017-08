El mexicano que cambió su apellido a Trump porque la Virgen se lo pidió en un sueño

"Cambié mi nombre para ayudar a los mexicanos", comenta, intentando aclarar el panorama. Por su parte, en su tiempo libre, Ernesto realiza desafíos extremos para YouTube. Lleva tiempo llamando la atención en internet y encuentra aquí las luces de todo el mundo: de pronto, sin más, porta consigo el apellido de uno de los tipos más poderosos del planeta. Y aquello, por supuesto, aumentó su popularidad. Además, hace llamativos videos a costa de su dolor: se lastimó el rostro con vidrios y clavos. Las marcas todavía permanecen en su cara.

"Quiero que vean el video que hice del desafío con los condones y el del cáncer de mama, con mujeres en chichis", sugiere Ernesto, a propósito de su canal. Sus videos tienen casi 1 millón de reproducciones cada uno y cuenta con casi 10,000 seguidores. El más popular (886 mil reproducciones y aún contando) lo tiene bebiendo medio galón de whisky Jack Daniel's sin parar. En otro video, Ernesto come un alacrán venenoso. Y, en lo más destacado, hasta tiene su propia versión de "Get Lucky", el éxito del dúo electrónico Daft Punk. Definitivamente, su pasión es el shock, el amarillismo y la estridencia. En pocas palabras, siempre busca llamar la atención. "Quiero dejar en claro que no cambié mi nombre para buscar dinero ni para conseguir publicidad; yo sólo quiero conocer a mi apá".





"Qué crées que te diría Donald Trump si te conociese en persona?", le pregunté a Ernesto.





"Pues, no sé", me dijo, "Necesito que me invite a la Casa Blanca y que comamos juntos un steak, una comida, algo".





La controversia de esta historia viene a cuento de los dichos de Donald Trump a propósito del "famoso muro" y de todos los comentarios despectivos que hizo hacia México en estos tiempos. "Si me lo encuentro voy a decirle: yo soy tu hijo, soy mexicano, y tú no necesitas hacer el muro". Aún con este conflicto ideológico entre manos, Ernesto Trump siempre se consideró como un fanático del Partido Republicano e, incluso, durante los últimos años, estuvo en contra de la gestión de Barack Obama, el presidente saliente, del Partido Demócrata.





Ernesto se gana la vida trabajando como supervisor en una compañía internacional. "No puedo decir cuál porque me generaría problemas". Vive en la pequeña ciudad de Odessa, en Texas, y tiene una esposa norteamericana llamada Janna, con quien comparte su pasión por los videos de YouTube y, también, el fanatismo por Donald. "Ernesto está muy loco", suma Janna, entre risas. En Estados Unidos, las mujeres casadas suelen tomar los apellidos de sus esposos. Por eso, dejó de ser Janna Babs y ahora se llama Janna Trump. "Hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo con Donald, y otras no", agrega Janna.