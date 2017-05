El bebé Michelin: tiene ocho meses y pesa 17 kilos

Las imágenes de Chahat Kumar, la beba que con tan solo 8 meses logró alcanzar 17 kilos, dieron la vuelta al mundo en pocas horas. Nació en el estado de Punjab en la India con un peso promedio. Sin embargo, a partir del cuarto mes empezó a engordar de forma desproporcionada hasta alcanzar el peso de un niño de 4 años. Su enfermedad es todavía un misterio para los especialistas.

"Tiene hambre todo el día y si no le damos nada para comer empieza a llorar" contó su padre, Suraj Kumar de 23 años, quien niega ser el culpable. En cambio, confía que "fue dios quien le dio esta condición", según contó al diario británico The Sun.





Kumar explicó que cuando su hija nació, ella era completamente normal pero luego, lentamente vio como su peso comenzó a dispararse. Debido a su "apetito insaciable" la niña experimenta problemas para respirar y para dormir.

"Llora porque quiere salir, pero pesa tanto que somos incapaces de trasladarla. Así que sólo la llevamos a lugares cercanos", lamentó la madre, Reena, de 21 años.





Por su parte, el médico local, Vasudev Sharma, afirmó que Chahat "come como un niño de 10 años", pero por la grasa excesiva se dificulta la toma de análisis de sangre por lo que hasta el momento no pudieron determinar el diagnóstico con certeza. Por esta razón, les aconsejó a los padres que acudan a un especialista, algo que es muy difícil para ellos que no cuentan con el dinero suficiente.

"Este es el primer caso que he visto en mi vida donde el peso de un niño se disparó tanto hasta cuatro a cinco meses después de su nacimiento", añadió el médico de la familia. "Su peso está aumentando en exceso y tiene que ser controlado", advirtió sobre la niña.





Según los especialistas, el síndrome del bebe Michelin es una rara condición caracterizada por la presencia de múltiples pliegues profundos, circunferenciales y simétricos, presentes desde el nacimiento y con tendencia a la resolución espontánea, elemento que parece no aplicarse en el caso de Chahat Kumer. Por eso, la familia espera juntar fondos para visitar a un especialista para lograr que su hija "pueda jugar como niños normales y que no tenga dificultades en el futuro".