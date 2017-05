Cazador exhibió una rana toro gigante

Un hombre aseguró haber cazado una rana toro de casi 6 kilogramos en Texas, Estados Unidos. Y para demostrarlo compartió las fotografías de su monstruosa presa con la Asociación de Caza del Sur de Texas, que publicó las imágenes en su página de Facebook esta semana.

"Marcuz Rangel compartió una monstruosa rana toro que atrapamos ayer por la tarde en uno de nuestros estanques de pesca en el rancho del Sur de Texas en Batesville. Una rana de 13 libras!!!", comentó la Asociación de Caza del Sur de Texas.

De acuerdo con la fotografía publicada, en la que Rangel sostiene al animal muerto con una mano y una escopeta con la otra, la rana toro habría muerto de un balazo.

Steve Lightfoot, vocero del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dijo que la foto es real. "Pero no es tan grande como parece", agregó.





"Es una ilusión óptica creada al acercar la rana hacia la cámara -similar a lo que sucede cuando los pescadores posan con sus presas haciéndolas parecer más grandes. Aún así es una gran rana toro", explicó.





Las reacciones al posteo fueron variadas, pero la mayoría de los usuarios en las redes sociales se mostraron incrédulos.





ranatoro.jpg



Donna Wilder, por ejemplo, no podía creer lo que estaba viendo: "¡Eso no puede ser real! ¡Hice 'zoom in' y puedo decir que no es real!".





Otro usuario, Melinda Dana Lewakowski, dijo: "¡¡Eso no es una rana, es un monstruo!!".