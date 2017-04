En medio de la conmoción que generó en Uruguay la muerte del nene de 10 años asesinado por su entrenador de fútbol, la madre dio detalles de la relación que su hijo tenía con Fernando Sierra, de 32 años, quien tras el crimen se quitó la vida de un disparo.

En una entrevista con el diario El País de Uruguay, Alexandra Pérez sostuvo que no cree que Felipe haya sido víctima de abuso sexual y contó que empezó a consultar a una psicóloga cuando el nene comenzó a referirse al entrenador como si fuera su padre.

La mujer, que es funcionaria de la Policía de Maldonado, contó que a comienzos de año Felipe comenzó a tener un "comportamiento extraño". "Consulté el tema con la psicóloga de Sanidad Policial. Ella tuvo una entrevista con Felipe. Le llamó la atención, por ejemplo, cuando le preguntó por Fernando. Es mi padre, le dijo".

Según contó Pérez a ese diario el año pasado, en el Día del Padre, Felipe le envió un mensaje al entrenador: "Feliz día papi. Te amo papi, espero que estés siempre conmigo".

Al dar detalles de la relación entre su hijo y el entrenador, en medio del dolor por la pérdida, la mamá de Felipe pidió: "A todos los padres que estén divorciados. ¡Por favor, estén presentes con sus hijos! De otra manera los niños buscarán otra figura paterna... Para peor, mi hijo se topó con este asesino".





"Nunca le dije a Sierra (el asesino) que no podía ver a Felipe. Le dije que mi hijo iba a continuar yendo a las prácticas de fútbol, pero que la psicóloga aconsejaba que no podía seguir viéndolo a solas. Le dije que yo iba a llevar al niño a la práctica, que no usara más el WhatsApp para comunicarse con mi hijo", contó.





Ante la pregunta de si es cierto que Sierra le dijo que si no veía más a Felipe "se mataba", la mujer contestó: "Eso fue otro día cuando yo llegué de entrenar en bicicleta de tarde y me encontré que se había llevado a Felipe". Según contó cuando Sierra volvió con el nene se puso a llorar y le dijo: "Si vos me sacás a Felipe me mato".





Los cuerpos fueron encontrados –según informó el Ministerio del Interior – en una quebrada de las sierras de Villa Serrana. El nene tenía un tiro en la cabeza y estaba abrazado a Sierra, quien se quitó la vida tras el crimen.