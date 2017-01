El muelle, el juego que pone en riesgo la salud de los adolescentes

La moda del muelle se conoció a fines de 2013, cuando en Colombia surgieron los primeros reportes, y alcanzó el punto máximo de alerta al salir a la luz una denuncia de un embarazo de una menor de 14 años. Algunos lo llaman "ruleta sexual". En los últimos meses este "juego"cobró fuerza en España.





La práctica comienza con un grupo de jóvenes reunidos sin ropa interior. Los varones se colocan uno junto a otro –en fila o en círculos– con las piernas estiradas y manteniendo una erección para que las mujeres vayan sentándose encima, buscando y forzando la penetración. En un tiempo limitado deben tener sexo sosteniendo la postura hasta que se acaba el turno –cada 30 segundos– y las mujeres cambian de pareja para volver a repetir.





El doctor Norberto Del Pozo, especialista en sexología clínica brindó su opinión acerca de esta moda que volvió a instalarse entre los adolescentes. Lejos de tildarlo como algo novedoso Del Pozo sostuvo que esta práctica ya tiene sus años y que incluso llegó a plantearse en diversos congresos por todos los aspectos de salubridad que involucra a los adolescentes, sin embargo en los inicios de esta moda no había antecedentes lo cual imposibilitaba calificarlo como algo común.

"Lo más grave son las infecciones que se puedan adquirir con esas prácticas" - Norberto Del Pozo, especialista en sexología clínica





"En la actualidad aparentemente ha recrudecido el comentario", afirmó el profesional, sin embargo dejó de lado que en el país sea algo masivo. Y agregó que este tipo de técnicas son antiguas ya que en las grandes orgías siempre existieron las técnicas que consistían en pasar de una a otra pareja.





"Pero que se haga en adolescentes con los riesgos que se corren por la falta de educación sexual no solo tiene que importar, –explicó el especialista– esas técnicas pueden traer traumas porque son prácticas en chicos que todavía no tienen constituida totalmente su sexualidad ". En ese sentido agregó que puede generar también traumas físicos. Otro de los factores que agrava este juego es el hecho de que su práctica generalmente está acompañado por alcohol y drogas. Entre las consecuencias que pueden derivar de este juego, son las infecciones que se puedan adquirir y el riesgo de embarazo.





"Uno de los riesgos es quedar embarazada por más que se use preservativo, ya que este previene pero no el 100%, ya que hay un 20% de riesgo por el uso y la rotura", manifestó el doctor, quien hizo hincapié en la brusquedad de esta metodología. "No es una relación tranquila entre dos personas donde hay una situación de respeto mutuo", destacó Del Pozo. En segundo lugar destacó la posibilidad de adquirir algún tipo de infección. "Lo que siempre decimos, sida, sífilis, gonorrea, el VPH que es tan común, las hepatitis –enumeró el especialista. En esas practicas por más que se use preservativo, la mujer se sienta con un pene con preservativo con sus secreciones, luego otra hace lo mismo con el mismo preservativo y uno no sabe, se pueden contagiar de uno a otro".

"Se incentiva a los pibes a ejercer el modelo de 'macho', sin embargo la educación para protegerlos no anda a la par" - Norberto Del Pozo, especialista en sexología clínica

En una era en donde los adolescentes inician más tempranamente su vida sexual, las nociones básicas en torno a la educación en materia de relaciones íntimas llegan tarde. "La educación va por la escalera mientras que las prácticas van en ascensor. O sea que siempre se está llegando tarde", ejemplificó el consultado. Una situación que atribuyó a la poca instrucción que los adolescentes reciben en el seno de sus hogares. "Esto es porque no se implementa la educación sexual, no hay que dejar solo al gobierno, sino también a la casa y a la escuela", aconsejó el médico.





A pesar de vivir atravesados por un sinnúmero de herramientas tecnológicas, aplicaciones y dispositivos que colaboran a una mayor comunicación, esto no implica que esta sea buena.

Al respecto sostuvo que en la actualidad los padres no experimentan un diálogo abierto con sus hijos en materia de sexualidad."Los padres no enseñan a los chicos a ponerse el preservativo. En el caso de las madres llevan a las hijas al ginecólogo para que tomen anticonceptivos", manifestó Del Pozo. Para evitar males mayores el especialista sostuvo que la educación debe darse en el seno de la familia. En ese sentido valoró la posibilidad de que hablar sobre la sexualidad debería ser una práctica habitual. "Hoy los medios informan sobre los hechos, por ejemplo en caso de que violen a un chico, –puso como ejemplo. Como padre puede usar el tema como disparador para explicar sobre este tipo de cosas, y empezar a hablar sobre la violencia, los embarazos, la violación, de las enfermedades con los hijos y enseñarles cómo cuidarse".





Al revés de lo que los adolescentes puedan llegar a pensar la sexualidad está lejos de ser una materia que se pueda aprender en detalle. "La sexualidad no se enseña, se sale al ruedo medio analfabeto y después viene la práctica", afirmó el sexólogo. Falta de diálogo, desinformación son solo algunos de los aspectos que Del Pozo mencionó para que este cuadro se siga repitiendo en una época en donde el concepto de libertad se transforma a diario. "Creo que es un deuda grande que tiene la sociedad. Antes no se hablaba, se reprimía. Tampoco había tantas oportunidades, hoy hay varias e incluso se les incentiva a los pibes a ejercer el modelo de "macho". "Sin embargo la educación para protegerlos no anda a la par", cerró el consultado.