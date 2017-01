El intendente de Colón desmintió que estén contaminadas las aguas de esa ciudad

Hace unos días atrás, se desató una preocupación en Colón, ciudad turística de la costa del río Uruguay. Una pediatra del hospital San Benjamín había indicado que se incrementaron las consultas en las guardias médicas de personas que presentaron cuadros de vómitos, fiebre y diarrea.

La médica atribuyó esta situación a la contaminación del río Uruguay, algo que ya había sido alertado a los municipios por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).





Al respecto, el intendente de Colón, Mariano Rebord, que las aguas de esa ciudad no están contaminadas y que no recibieron informes de la CARU en ese sentido.





"Los casos de gastroenterocolitis no están directamente vinculados a la contaminación del río, puede haber otros factores. Además no son tantos los casos que se atienden a diario como se dijo, de las 100 consultas, el 40% corresponde a casos de gastroenterocolitis que no necesariamente tienen que ver con la situación del río Uruguay. No hay estadísticas", dijo a UNO.





El intendente de Colón detalló que el gobierno municipal viene trabajando desde antes de diciembre del año pasado en un plan de saneamiento integral del agua. "Todo lo que se dijo es erróneo y extraoficial. No hay ningún tipo de contaminación y con la CARU nos reunimos el jueves para dialogar", tranquilizó el funcionario.





"El 2016 fue una temporada complicada por las lluvias e inundaciones, pero este año estamos muy bien. Acá en Colón hay una muy buena concurrencia de turistas, de miércoles a domingo las reservas están completas y llegan unas 50 mil personas", explicó y contó que ahora se están preparando para la Fiesta de la Artesanía, la cual será del 11 al 19 de febrero.