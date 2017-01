El Indio Solari sumó su voz al documental que le rinde homenaje a Riquelme

El Indio Solari le dedicó unas palabras a uno de sus ídolos, Juan Ramón Riquelme, en el documental sobre el exjugador de Boca que dirigió Sebastián De Caro y que se estrenará este año en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.

"Ya he escrito mi mirada de cómo jugabas vos al fútbol, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego", dice el excantante de los Redonditos de Ricota en el filme.

Solari, hincha de Boca, admira a Riquelme, a quien comparó con otro grande del fútbol mundial, y se animó a dedicarle un párrafo también: "A mí me gustan los jugadores como vos, como (Zinedine) Zidane, son los que más me gustan".

"Te quiero sin conocerte mucho", confiesa Solari en la película, titulada "Román", y recuerda el fugaz encuentro que tuvieron en la Bombonera y que quedó registrado en una fotografía que emocionó al "planeta xeneize".

El Indio ya había admitido su admiración por Riquelme. "De todos los jugadores que vi, es el que más me ha hecho disfrutar el fútbol", dijo y, como agradecimiento, el eterno 10 de Boca le regaló en 2011 su camiseta azul y oro.