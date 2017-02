El increíble descargo de Segura tras el audio con Angelici

Luego de que el programa No Todo Pasa de TyC Sports diera a conocer los audios que involucran al presidente de Boca Daniel Angelici; el expresidente de la AFA Luis Segura, también protagonista del mismo, hizo su descargo.

En una de las escuchas, previas al desempate entre Boca y Vélez por el ingreso a la Copa Libertadores 2015, Angelici le pide a Segura que hable directamente con Germán Delfino, el árbitro designado, para que "se equivoque lo menos posible porque nos jugamos mucho".

El ex dirigente de Argentinos le contestó con una polémica frase que aún resuena en el ambiente futbolístico: "Daniel, quedate tranquilo que tengo una reunión con Scime y que, para el desempate con Vélez, el hincha número uno de Boca soy yo".

segura descargo

Esos son los dichos que Segura intentó aclarar aduciendo que se trataba de una "broma".

"Es habitual que cuando hay un partido trascendente la dirigencia exprese su preocupación por el arbitraje y yo siempre les decía lo mismo, que se quedaran tranquilos", explicó.

Y sobre el polémico "soy el hincha número uno de Boca", dijo: "Yo se lo digo con un dejo de broma, cuando se jugaban cosas importantes, los dirigentes llamaban, venían a hablar y decían que estaban preocupados. Con unos se puede hacer una broma y con otros, otras. En su momento me salió decírselo así".

Sobre el otro audio, en el que Angelici le pide a Fernando Mitjans, titular del Tribunal de Disciplina, sanciones leves para que sus jugadores no se pierdan el partido ante Vélez, Segura tiró: "Si pasó lo de la sanción no es mi responsabilidad. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, no tuve ninguna intención de perjudicar a Vélez ni favorecer a Boca. Cuando era presidente de AFA quería que los partidos se jugaran sin problemas y se dirimieran en la cancha. Yo estoy convencido de haberme comportado así".