El horóscopo para este miércoles 15 marzo

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Comienza algo importante que le hará bien emocionalmente. No postergue su decisión de hacer cosas por usted mismo. Es un buen momento para planificar cosas que desea obtener. Tener en cuenta: planear quiere decir decidir buscar.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una alternativa positiva se presenta a través de alguien que conoce que puede beneficiarlo en el plano laboral. No se preocupe si no recibe una contestación que le interesa, llega mañana. Tener en cuenta: saber esperar.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Cultivará una nueva amistad que lo hará relacionarse con gente nueva y positiva. Un estado de ánimo bueno que debería aprovechar para replantearse cosas en el plano afectivo. Tener en cuenta: la evolución interior.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Sentirá que no puede manejar una situación que tiene que ver con el corazón. Evalúe hasta qué punto logrará no sufrir. Un asunto delicado se presentará en su lugar de trabajo. Tener en cuenta: preservarse.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Sentirá que lo desplazan en su lugar laboral. Trate de no mezclar las emociones con las situaciones laborales que no siempre tienen que ver con el corazón. Sienta que se libera de un peso que no tiene por qué sostener en sus hombros. Tener en cuenta: tomar las cosas con objetividad.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Le sugieren algo importante que le hace darse cuenta de un error que está cometiendo en el plano afectivo. No se distraiga con los asuntos de su trabajo. Trate de insistir con esa entrevista que tiene en mente. Tener en cuenta: buscar las oportunidades.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No asuma una responsabilidad en el plano económico que luego le será difícil cumplir. Los acontecimientos de la jornada le harán correr con el tiempo. Trate de descansar mentalmente. Tener en cuenta: todo a su tiempo y de acuerdo a lo que podamos hacer.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se sugestiona con algo que le dirán en su lugar de trabajo. Conéctese con su capacidad de observación y saque sus propias conclusiones. Todo apunta hacia la unión en el plano afectivo. Tener en cuenta: escuchar para evaluar.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Suprime un conflicto que tiene con alguien de su entorno laboral. Acuerda algo que firmará. Su comienzo afectivo estaría bien si permite que las cosas sigan su rumbo natural. Tener en cuenta: presionar no es válido.













ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No debería sentir desconfianza por la persona que tiene al lado. La certeza de los actos se refleja en cómo actuamos. Debería replantearse esa situación laboral que tanto lo molesta. Tener en cuenta: enfrentar las cosas sin temor.













PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Obtiene una gran recompensa a nivel afectivo debido a una confesión que hace. Retoma su armonía habitual con su pareja. Un deseo en el plano material puede concretarse. Tener en cuenta: creer en las posibilidades que la vida nos da.













Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Impulso por realizar cosas que lo satisfagan interiormente. Logra superar un inconveniente afectivo que lo había entristecido. Renovación e ímpetu combinados en su fuerza. Las actividades con mucha energía. Tener en cuenta: ser positivo.