El horóscopo para este martes 31 de enero

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO).- Aprenda a no restringir las cosas que desea sentir, no se puede gobernar con la mente todo, menos lo que sentimos. La actividad laboral le reflejará que está creciendo. Impulso. Tener en cuenta: no olvidar que las cosas que sentimos hay que respetarlas y trabajarlas para crecer espiritualmente.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO).- El espíritu bien alto para enfrentar una situación que no le agrada. Sale triunfante. Los números no le cierran para realizar esa operación inmobiliaria. Espere otra posibilidad. Tener en cuenta: cuando las cosas dicen no es porque hay otras que vendrán y dirán sí. Deberíamos tener esto en cuenta siempre.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO).- Guarde para usted ciertas cosas de su vida, o por lo menos sepa donde deposita su confianza. Los merodeos en el amor no hablan de la claridad de las cosas, cuando es real todo es natural y sin vueltas. Tener en cuenta: hay que acostumbrarse a entender que no siempre podemos obtener de los demás lo que esperamos.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO).- Obtiene una primicia que lo alegrará mucho y le facilitará realizar algo pendiente que no sabía cómo resolver. Dialogue con su pareja, pregunte y trate de ayudarla, está esperando que usted demuestre lo que siente. Tener en cuenta: no alcanza con sentir hay que demostrar.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE).- Nervios ante los problemas que debe enfrentar en el día. No olvide que si bien el trabajo es algo muy importante no es lo más importante de la vida. No ponga el mismo contenido emocional en todo lo que vive. Tener en cuenta: la vida es más fácil si nos proponemos interpretarla así.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE).- Acuerdos y reuniones positivas para la fecha. Todo lo que tenga que firmar estará bien presentado. No renuncie a esa lucha interna que tiene con respecto a sus afectos, sacará algo muy positivo. Tener en cuenta: a veces tenemos que tocar el fondo de algunas cosas para poder revertirlas.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE).- No presuponga mal con respecto a esa persona que tiene deudas con usted. Verá que las saldará antes de lo que usted imagina. El amor estará a pleno, no postergue cita. Tener en cuenta: es difícil, pero siempre es conveniente esperar para reaccionar ante algo, no desgastemos el sistema nervioso.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE).- Acierta citas importantes que le traerán expectativas favorables. 0btiene beneficios que esperaba desde hace tiempo y que suponía perdidos. Recibe orientación que estaba buscando. Tener en cuenta: hay días que son claves, que nos enseñan más que otros.









CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO).- Las sospechas que tiene en su lugar de trabajo no son tan erradas, manéjese con prudencia. Hay una mejoría en el plano afectivo que lo incentivará a seguir luchando por descartar los problemas del pasado reciente. Tener en cuenta: una cosa corrige a la otra, una cosa trae a la otra, siempre hay posibilidades.









ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO).- Advertencia que llega a tiempo junto con un contacto que le facilitará solucionar un problema de deudas que tiene. Los avances en el área laboral son claros, esté atento a la posibilidad de cambios dentro de su trabajo. Tener en cuenta: las oportunidades a veces se presentan una sola vez









PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO).- Jornada intensa en el área de sus actividades, reuniones imprevistas para aclarar cosas que no están claras. Sepa disculpar a quien no le demostró ser quien usted creía, vea las otras cualidades que tiene. Tener en cuenta: todos tenemos cosas buenas y otras que a la vista de los demás pueden no serlo, el punto es comprender.















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL).- Los obstáculos que encuentre frente a su nueva forma de encarar ciertas cosas que le pasan son para probar sus decisiones, aunque le parezca increíble. Llamado que lo estremecerá. Tener en cuenta: entender que todo es prueba, todo es ensayo, todo es una posibilidad en la vida.