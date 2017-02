El horóscopo para este martes 14 de febrero

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Tendrá una jornada de aciertos en el plano laboral. Detecta problemas que usted mismo soluciona. Su energía rebalsa a los inconvenientes. Buen humor y predisposición. Tener en cuenta: tratar de mantener el estado anímico positivo.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Tiene una sospecha que no está mal orientada. Trate de hacer averiguaciones antes de tomar una decisión. Su relación afectiva mejora ampliamente. Compenetración y paz. Tener en cuenta: no alterarse aunque haya cosas que alteren.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No sería de su incumbencia cierto problema que surge en el plano laboral. Su colaboración frente a situación en el plano familiar será muy positiva. Aún con todo no es un día para preocuparse. Tener en cuenta: no desesperar.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- No descarte la posibilidad de realizar un viaje corto por razones laborales. A pesar del esfuerzo sería positivo. Una reunión por cuestiones de papeles lo dejará con un saldo positivo. Tener en cuenta: todo es cuestión de analizar para resolver.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No se altere por ciertos inconvenientes que surgen en el plano familiar. Tenemos que entender que a veces hay cosas que no podemos solucionar en el acto. Paciencia. Tener en cuenta: calmar la ansiedad siendo más flexible.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Libera una preocupación de su mente. Las cosas toman un rumbo más definido en el plano laboral. Es tiempo de ponerse de acuerdo con su pareja para poder mejorar la relación. Tener en cuenta: acordar no significa dejar de ser el que se es.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un espacio reducido de tiempo en el que deberá tomar una decisión en el plano laboral. Trate de no interrumpir un proyecto por los problemas cotidianos. Propuesta en el plano afectivo. Tener en cuenta: el punto es no desorganizarse.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Lo llaman para realizar una entrevista que puede darle una posibilidad buena en el plano laboral. Sus ambiciones económicas deberán saber esperar. El amor lo reclama, no haga oídos sordos. Tener en cuenta: saber que algunas cosas se dan si se tienen que dar.









CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Conquista en el plano laboral. Es un día que le dará una sensación de renovación. Se proyecta en usted un cambio en el plano espiritual. Los problemas en el plano afectivo ya son pasados. Tener en cuenta: alegrarnos cuando las cosas se solucionan.













ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No postergue encuentro con persona de su pasado. Le hará bien darse cuenta de lo que siente realmente. Un llamado lo alerta con respecto a negocio que le habían ofrecido. Tener en cuenta: manejarse con precaución no quiere decir ser desconfiado.









PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Una especial invitación lo hará dudar en aceptar. No se deje impresionar por cierta insinuación que le hacen en su trabajo, sólo crea lo que ve. Día interesante para darse algún gusto. Tener en cuenta: sentirnos seguros de nosotros mismos.















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Supera un inconveniente que tiene que ver con el movimiento de su dinero. las cosas se estabilizarían. No interrumpa por escusas una relación que comenzó bien. Dese el tiempo. Tener en cuenta: no escapar cuando vemos la posibilidad de ser felices.