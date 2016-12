El grueso de las farmacias locales suspendió prestaciones al PAMI

La determinación de los representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país de suspender la atención a los afiliados de PAMI causó preocupación en los usuarios. La medida se tomó desde la 0 de ayer, debido a que la obra social de los jubilados y pensionados "no ha cumplido con sus compromisos de pago" e impactó fuertemente a nivel provincial.





En la costa del Paraná son alrededor de 82.000 los afiliados de la UGL XIV que reciben cobertura y muchos de ellos recorrieron ayer las distintas farmacias en busca del medicamento que le prescribieron. En la mayoría la respuesta fue la misma: no vendían remedios con receta del PAMI. "La noticia salió en los medios de comunicación, pero igual hubo consultas de varios clientes que venían a preguntar si atendíamos PAMI, sobre todo en las primeras horas de la mañana", dijo a UNO ayer la propietaria de un local del rubro de calle Alameda de la Federación, en la capital provincial, con una importante clientela de adultos mayores.





Por su parte, Gladys Taverna, titular de una farmacia en la Peatonal, señaló: "El pobre jubilado, como no tiene forma de protesta, no tiene voz, va de farmacia en farmacia para ver si le venden el medicamento que necesita".





A su vez, expresó: "Nosotros estuvimos entregando lo que teníamos en stock hasta la semana pasada, pero se nos terminó el crédito. Cuanto más chica la farmacia, más rápido se ahoga y no puede reponer nada de lo que entrega".





El reclamo al PAMI es de larga data y la deuda asciende a 3.200 millones de pesos, según afirman los farmacéuticos.





"La deuda viene de la gestión anterior y ya se tendría que haber pagado. Cada vez que tomamos alguna medida como esta prometen hacerlo, pero después no cumplen", dijo Taverna, y explicó: "El convenio que firma la Industria Farmacéutica con PAMI y en el que no están los representantes de las farmacias, se venció. Tenían un plazo hasta fin de año para hacer un estudio y ver cómo el PAMI podía llegar a pagar lo que consumen nuestros adultos mayores. En este sentido, se bajó la cantidad de medicamentos, se eliminó una cantidad de drogas que PAMI considera que no son necesarias, porque son viejas y no tienen acción terapéutica, y sin embargo con todo esto no se logra que la obra social de los jubilados cancele su deuda, que sigue aumentando mes a mes".





La profesional también comentó que desde las farmacias están solicitando que no les hagan el descuento del 17% que pesa sobre los medicamentos que despachan: "Pedimos que lo que ellos llaman bonificación, que es un descuento del 17% sobre el valor del medicamento, no lo tengamos que soportar las farmacias, que somos las más perjudicadas, ya que nosotros pagamos a 15 días como plazo máximo a las droguerías y PAMI nos paga a nosotros con un atraso importante. No vemos que haya solución y la parte débil es la farmacia, que debe soportar todo esto; no lo soporta ni la industria farmacéutica ni el gobierno".





Desde la Cámara de Farmacias de Entre Ríos (Camfarer) dijeron a UNO que el corte en el servicio a los usuarios de PAMI se acordó a nivel nacional, pero aclararon que las grandes cadenas de farmacias siguen trabajando porque no están obligadas a acatar la medida. "Son negocios privados y no se les puede exigir que corten. Hay farmacias muy grandes que tienen espalda, se pueden bancar la deuda y siguen vendiendo. Son las menos, hay dos o tres en Paraná y también hay en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay".









***

Una deuda que cada mes se abulta más



La medida de suspender la atención a PAMI fue informada mediante un comunicado firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) junto a las otras tres entidades que nuclean a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país: la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. La decisión se tomó luego de una reunión que mantuvieron el martes con el titular de la obra social de los jubilados, Carlos Regazzoni, para plantearle "la existencia de una deuda que fue creciendo y todavía hay impagos medicamentos desde setiembre", según informó Télam.

En este marco, María Isabel Reinoso, presidenta de Cofa, expresó: "Las farmacias fuimos abonando a las droguerías con fondos propios, pero ya no tenemos crédito, entonces las droguerías dejaron la semana pasada de reponer".

Desde la Cámara Entrerriana de Farmacias –que por primera vez corta el servicio a PAMI– dijeron a UNO que hay productos que son costosos sobre los cuales le deben a las farmacias el mes de julio; también les adeudan desde ese mes las tiras reactivas. En otros casos no han pagado desde setiembre y recién hace poco han podido cobrar lo que tenían que pagarles en junio, julio y agosto. "Hay farmacias que no tienen para bancarse más el atraso y a veces el aumento de los medicamentos, ya que si sube dentro de los 60 o 90 días que demora PAMI en pagar directamente pierden, porque al proveedor se lo pagan con un precio superior", comentó uno de los directivos.

Por ahora, no se sabe hasta cuándo seguirá la medida. Desde el Colegio de Farmacéuticos expresaron que será por "tiempo indefinido".









***

"Duele no poder vender a un jubilado"





El titular del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer) Emilio Itigoiti, señaló en diálogo con La Red Paraná 97.1 que la situación que atraviesa el sector con el PAMI se reiteró a lo largo del año –en junio se tomó una medida similar por parte de las farmacias– y comentó: "Ocurre que la deuda con el PAMI sigue creciendo y en estos días se atrasó mucho más el pago y hay muchas farmacias en la provincia y en la nación que tienen cortado el crédito en las droguerías. Y cuando se corta este crédito no solo no te reponen lo que se compra por PAMI sino que no te reponen nada".





"Se tomó esta medida para que las autoridades reaccionen. Ojalá esto se resuelva, pero se debe arreglar a nivel nacional. Es muy doloroso no poder atender a un jubilado", concluyó.