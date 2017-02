"El gran problema es el recambio que necesita la Selección"

El gol agónico ante Brasil le dio a Argentina una vida más en el intento por ir al Mundial Sub 20 que se disputará a partir del 20 de mayo en Corea del Sur, pero bajo ningún punto de vista oculta los problemas que hace ya un par de años vienen evidenciando las Selecciones Juveniles.

"No está bueno que los chicos tengan que vivir este tipo de situaciones porque son los menos culpables. Se han perdido muchos años de trabajo, el problema no sería no ir al Mundial Sub 20 este año, el problema mayor es el recambio generacional que necesita cualquier Selección mayor", aseguró Claudio Vivas en Estudio Fútbol.

En tanto, sobre la elección de Claudio Úbeda como entrenador de la categoría, Vivas indicó: "Fue muy llamativo y sorprendió esa situación. A cada uno de nosotros se nos pidió un proyecto y cuando el medio me nombraba como el gran candidato, nunca me invitaron a defender la carpeta que presenté".