El Gobierno presiona para atenuar en el Senado cambios a Ganancias

El gobierno nacional decidió llevar hasta el extremo la estrategia para frenar en el Congreso la aprobación de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias que se sancionó en Diputados esta semana con votos del peronismo y del massismo. El plan consiste en presionar a los gobernadores aliados para que estos encolumnen a los senadores de cada provincia de manera de evitar que el proyecto con media sanción se convierta en ley. Si esto no se consigue, a Mauricio Macri le queda la alternativa del veto a la norma, aunque con un costo político muy importante.





Uno de los datos de las últimas horas es que el macrismo decidió blanquear esta estrategia a través de los espacios periodísticos afines, de modo que nadie se haga el desentendido. Queda claro entonces que si se llega al veto, y la administración nacional debe asumir tal costo; no será gratis para los gobernadores aliados no haber estado a la altura de las circunstancias, y todo el mundo estará enterado de que la relación entre la el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales que no son de Cambiemos habrá variado en perjuicio de las provincias.





En la Casa Rosada apelan a "la razonabilidad de los que tienen obligaciones Ejecutivas" mientras el jefe de Gabinete Marcos Peña, y de ahí para abajo todos los funcionarios con algún peso político, salieron a cruzar muy duramente a Sergio Massa y a algunos legisladores peronistas, sobretodo los que no son kirchneristas.





Pudo observarse también que en varias provincias donde no gobierna Cambiemos, salieron legisladores de ese signo político, a señalar que sus respectivos gobernadores tienen un doble discurso, que le dicen una cosa al Gobierno Nacional pero que "sus legisladores" votan otra cosa. Esto no sucedió todavía en Entre Ríos, no porque falten voceros dispuestos a darle un chirlo mediático al gobernador Gustavo Bordet , sino porque -se supone- que la administración de Macri entiende que todavía no es necesario aplicar un correctivo de esta naturaleza.





Al socialista santafesino Miguel Lifschitz sí le salieron al cruce. Lo hizo la diputada nacional del PRO Gisela Scaglia, y la noticia tuvo amplía difusión a través de la agencia oficial de noticias. "Es lamentable que el Gobernador declare una cosa mientras que los diputados socialistas Binner y Ciciliani se unieron al kichnerismo y acompañaron el proyecto opositor", señaló la legisladora Scaglia a Télam.





En la Nación apuestan a que los llamados del ministro del Interior Rogelio Frigerio tengan buena recepción en la Casa Gris. Las llamadas desde China se han recibido en numerosas gobernaciones y también en la entrerriana.





Antes de que se aprobara en Diputados el proyecto acordado entre los bloques opositores, varios gobernadores habían manifestado su preferencia por cambios más moderados que no desfinanciaran las arcas provinciales. "Entendemos que es necesaria la recomposición y readecuación de las escalas y categorías, pero por otro lado también resulta importante preservar las fuentes de recursos genuinas que tenemos las provincias", dijo Bordet cuando le preguntaron por el tema al finalizar una reunión de los gobernadores de la Región Centro realizada el martes.





"El 50% de este impacto fiscal que tiene la modificación de Ganancias lo pagamos las provincias, por eso no podemos estar ausentes del debate. Estamos trabajando con nuestros legisladores nacionales para buscar un proyecto que tenga el menor impacto fiscal en nuestra provincia, porque ha venido sucediéndose la trasferencia de recursos ya con anterioridad, y priorizamos por un lado preservar el salario pero también preservar los recursos de la provincia", agregó luego el mandatario entrerriano.













***

Otros elementos









En el gobierno nacional entienden que existen otros elementos que introduce el proyecto opositor que podrían apuntalar el rechazo de los gobernadores/senadores. Hablan de la reinstauración de las retenciones a la minería, que sería rechazada por los gobernadores de las provincias mineras por el supuesto impacto desalentador de las inversiones; y del impuesto al juego (máquinas tragamonedas), que en el caso de Entre Ríos ya fue rechazado por el titular del Iafas, José Spinelli.













***

La sensación de Guastavino













Pese a todo esto, el terreno político es diferente a las oportunidades anteriores en las que el macrismo apeló a la incidencia de los gobernadores aliados para operar en el Senado. Ayer el senador nacional entrerriano Pedro Guastavino le dijo a la periodista Luz Alcaín que no hay margen para votar distinto que Diputados. "En mi opinión hay que votar en igual sentido, sin reformas", señaló el gualeguaychuense.





Luego sostuvo que todavía no habían podido hablar del tema con Bordet (ni él, ni la otra representante peronista en esa Cámara: Sigrid Kunath) y criticó la impericia del Gobierno Nacional que no advirtió que la oposición podría elaborar un proyecto alternativo al oficial.





Voceros de Cambiemos sostenían ayer que, en realidad, Guastavino le estaba subiendo el precio a la posibilidad de apoyar la propuesta del macrismo en la Cámara alta nacional, sobretodo al hablar de sus sensaciones pero aclarando que todavía no había podido conversar del tema con Bordet. "Es increíble que no hayan hablado de esto con el gobernador, siendo que éste tema es hoy la prioridad número uno del Gobierno", indicó un legislador provincial de Cambiemos en off the record.





La sensación de Guastavino respecto de que es difícil votar diferente a lo que aprobó Diputados no solo tiene que ver con las repercusión que su postura tenga en la relación con el gobierno nacional sino también con el espectro del peronismo provincial, ya que todos los diputados del peronismo entrerriano aprobaron el proyecto de la oposición, y diferenciarse de esa postura implicaría un costo político para el bordetismo.





Para abonar la generación versiones, tras la sanción de proyecto opositor en Diputados, el gobernador Bordet no volvió a hablar del tema.













***

"Está operando la disciplina de la chequera"