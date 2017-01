El Gobierno nacional ratificó que no tendrá injerencia en las paritarias de las provincias

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó que el Gobierno nacional ya no tendrá injerencia en las discusiones paritarias de los empleados públicos de las distintas provincias y argumentó que, en el caso de los docentes, una vez que fue fijado el mecanismo para definir el salario mínimo del sector, no tiene sentido la intervención de la Nación.



"Los gobernadores se quieren juntar el 2 de febrero para analizar entre ellos varias cuestiones: una de las más importantes es generar una política en común entre las provincias respecto a las paritarias de los empleados del sector público", puntualizó Frigerio.



En declaraciones a radio El Mundo, el Ministro reafirmó que "este va a ser un año en el cual el Gobierno nacional va a ocuparse de las paritarias de sus empleados públicos y no, como lo viene haciendo en los últimos años, las últimas décadas" de las negociaciones salariales de los trabajadores de los estados provinciales.



Frigerio consideró que en el pasado la Casa Rosada participaba de discusiones "paritarias en las cuales no debería tener participación" e indicó que "uno de los casos más claros es el de los docentes".



El funcionario nacional recordó que "precisamente el año pasado, el Gobierno fijó un mecanismo para contemplar el salario mínimo para los docentes, que es un 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil".



"Y una vez fijada esa pauta general para todos los años, ya no tiene sentido la injerencia del Gobierno nacional en esta discusión", remarcó. El titular de la cartera de Interior insistió en señalar que ese el motivo del encuentro que el próximo 2 de febrero mantendrán los gobernadores, publicó Cronista.



"Las provincias, por ser el primer año en el cual carecen de esta pauta, van a juntarse para definir ellos cuál va a ser su mecanismo de discusión paritaria", precisó. (APFDigital)