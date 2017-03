El Gobierno dictó la conciliación obligatoria

Fnalmente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre jugadores y dirigentes y este viernes volvería el fútbol argentino. Sin embargo, este jueves a las 19 habrá una reunión entre los capitanes de los equipos argentinos, que debatirán si regresan a la actividad.





La primera jugada del día fue el anuncio del pago por parte del Estado de la rescisión bilateral del contrato del Fútbol para Todos y luego la acreditación en la cuenta de AFA para distribuir en los clubes, y estos a sus jugadores. Esta mañana se reunieron Daniel Angelici, Víctor Blanco, Claudio Chiqui Tapia, Héctor Maldonado y Moyano con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) en la sede de Camioneros.



¿El resultado? Más confusión y cruces mediáticos. Mientras los dirigentes se mostraron más optimistas, del lado del Gremio reinó el pesimismo.





En esta reunión se buscaba un principio de acuerdo para que pudiera volver a jugarse a partir de mañana el torneo de primera división, luego de 73 días desde aquel lejano 19 de diciembre cuando comenzó el receso estival. Sergio Marchi, titular de Futbolistas Agremiados, fue categórico: "Está todo igual que antes, por ahora no hay fútbol; no habrá actividad hasta que no se salde la deuda", dijo.





¿Por qué los futbolistas podrían decidir no hacerlo si la conciliación es obligatoria? La clave pasa porque esta medida podría no aplicarse ya que en este caso se trata de una deuda que tienen los dirigentes con los jugadores y no una discusión salarial.