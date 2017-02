El Gobernador se refirió a renuncia de Chiara Díaz

El Gobernador evitó referirse a la decisión tomada por el vocal del STJ, que esta mañana anunció al Senado su intención de presentar la renuncia • "Tengo que esperar que se presente, no puedo opinar sobre algo que no está presentado", sostuvo.





"En el transcurso de la mañana me enteré de lo de Chiara Díaz. Desde temprano he mantenido reuniones y he escuchado la noticia por los medios", dijo el Gobernador al hacer referencia a la nota que el abogado defensor de Chiara Díaz presentó en el Senado en la que se anuncia la renuncia del hasta el momento vocal del STJ.





En este marco, Bordet sostuvo: "Una vez que tenga en mis manos la presentación de la renuncia, haremos las declaraciones correspondientes".





Tras confirmar que la renuncia deberá ser presentada ante él, LT14 le consultó si va a aceptar la dimisión, a lo que respondió: "Tengo que esperar que se presente, no puedo opinar sobre algo que no está presentado. Sería aventurar algo", se limitó a decir.