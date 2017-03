El gas se come el bolsillo: habrá doble ajuste desde el 1º de abril

El Ministerio de Energía y Minería planteará en la Audiencia Pública del viernes 10 los nuevos valores del gas natural en boca de pozo que se aplicarán a partir del 1° de abril. Según informaron, en esta oportunidad, el aumento será del 10% –pasará en promedio de 3,42 dólares a 3,77 por millón de BTU en base a un tipo de cambio esperado de 17,02 por dólar–, según los documentos oficiales preparados para la audiencia. En diciembre hubo ya una instancia similar en donde las empresas plantearon los incrementos que necesitan para la distribución y según informaron, los mismo también entrarán en vigencia a partir del mes próximo.

La British Thermal Unit (BTU) es una unidad de energía. Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. El precio del gas se mide por millón de BTU. La incidencia de lo que se va a debatir ahora con respecto al suministro, es decir el valor del gas a boca de pozo, representa un 60% de la factura final.

En la propuesta que presentará el Ministerio de Energía se prevé, a partir de abril una reducción del subsidio promedio del 50% al 45% y el incremento de la boleta del 10% para cada categoría de usuario. Esta suba resulta de mantener el mismo precio calculado a 2019 y en base al tipo de cambio promedio que el Gobierno espera para el período entre abril y octubre de este año (17,027 pesos por dólar).

El otro 40% de lo que resta de la composición del costo de la boleta –puede ser un poco menos ya que hay cargas impositivas que varían en cada jurisdicción- corresponde a los ítems de transporte y distribución, cuyos aumentos futuros ya fueron abordados en las revisiones tarifarias integrales realizadas en diciembre.

Se supo, después de esa instancia del año pasado, que las empresas en la provincia presentaron sus planes de inversión. Desde Redengas señalaron a UNO que este año aún no hubo incrementos, si bien se hizo la audiencia por el costo del transporte y el margen de distribución. La suba que solicitaron como consecuencia de la Revisión Tarifaria Integral no se ha aplicado todavía y se hará, también, a partir de abril. "No podemos hablar de porcentaje porque eso no está decidido por el gobierno nacional", destacaron desde la firma.

Se supo tiempo atrás que las empresas en la provincia, en promedio, solicitaron entre un 36% y un 40% para esos ítems particulares.

"Lo primero que hizo el gobierno nacional fue aplicar ese aumento exorbitante que llegó como al 1.000% al principio del año pasado. Después lo bajaron al 500%, más tarde hubo un amparo con el que se volvió a bajar ese porcentaje y se obligó a que se hagan las Audiencias Públicas. En la primera quedó en 203% el aumento y eso es lo que estamos pagando al momento", explicó a UNO Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná y quien participará de esta instancia de audiencia.

Garay instó a la participación de la ciudadanía y de los gremios ya que en las paritarias donde se ha propuesto un 18% de aumento salarial y no contempla los incrementos como los del gas. (Ver La importancia de participar). "El gobierno va a tener que escuchar a quienes vamos a las audiencias y rever si los aumentos, quizás, no podrían proyectarse cada tres años o algo para que se estabilice la situación", remató el Defensor del Pueblo.

Entre las diferentes sedes que habrá en le país para participar de las audiencias, la Sala Mayo de Paraná será una de ellas.

El incremento del gas se suma también a otros como las tasas, los impuestos y la electricidad.





Las subas serán cada seis meses hasta 2019

El Ministerio de Energía ya evalúa y tiene el porcentaje de aumento que aplicará en octubre: poco más del 11% por encima del que quieren implementar en abril. En total, el incremento del gas en boca de pozo para este 2017 rondará el 22,5% y todavía hay que sumarle el porcentaje de la suba por la distribución. En setiembre pasado se dispuso un esquema de aumento tarifario hasta 2019 con actualizaciones semestrales (1° de abril y 1° de octubre de cada año), y al mismo tiempo la reducción de subsidios para los usuarios residenciales y de servicio general de todo el país durante los próximos tres años y de seis años para Patagonia, La Pampa, la Puna y Malargüe. En función de ese camino planteado por el Ministerio de Energía, los precios promedio para todo el país son actualmente de 3,42 dólares/MMBTU, será de 3,77 a partir del 1° de abril; y de 4,19 a partir del 1° de octubre, es decir un 11% si se aprueba el incremento anterior. La secuencia de aumentos semestrales a octubre de 2019 terminará aquel año con 6,80 dólares/MMBTU. En las 48 horas previas al debate de la próxima audiencia se dará a conocer la cantidad de oradores y su orden de exposición, lo que se estima se extenderá al menos hasta la tarde del viernes 10. Luego, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tendrá a su cargo la determinación de los incrementos al analizar el valor del gas a boca de pozo, más los costos de transporte.





La importancia de participar

Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná, señaló que desde la Defensoría van a participar nuevamente de la audiencia próxima. "La ciudadanía tiene que saber lo que pasa y participar. Para hacerlo hay que llamar a Enargas en Concordia y pedir la planilla porque se debe inscribir y hay tiempo hasta el miércoles". El teléfono de Enargas en Concordia es (0345) 4225646. Garay señaló que entre los Defensores del país, plantearon en distintas instancias, la necesidad de que haya una verdadera participación de la ciudadanía. "Hoy, en plena discusión de paritarias, cuando el Gobierno habla de un 18% de aumento de salarios, no se tiene en cuenta el plan de incremento de las tarifas que se vienen dando continuamente y que iniciaron a lo largo del año pasado. Los gremios deberían presentarse a estas audiencias", manifestó Garay. Según su postura, el subsidio a la tarifa del gas de alguna manera fue incorporado al bolsillo del trabajador y al sacarlo se siente con fuerza. "Se pueden sincerar las tarifas, pero también se deben sincerar los sueldos, sino no se contempla la inflación", agregó y señaló que su planteo es tanto para el gas, como para la electricidad, las tasas municipales y los impuestos provinciales. "Ha sido muy fuerte", sostuvo.