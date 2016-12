Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, desmintió los rumores que indicaban que el Fútbol Para Todos continuaría por seis meses más. "El Fútbol Para Todos no sigue. El programa termina el 31 de diciembre".

El jueves a las tres de la tarde un grupo de representantes de Primera División se reunirá en Casa de Gobierno con Fernando De Andreis, Secretario General de la Presidencia de la Nación, para negociar la rescisión.

Luego, reveló que las negociaciones con los entes privados por la televisación está estancada: "Es complicada. No nos pusimos de acuerdo con FOX y Turner en el dinero que nos habían ofrecido. Vamos a tener que encontrar alternativas rápidas. Todo va a estar en debate en Casa de Gobierno el jueves".

"La oferta de los privados fue baja. El fútbol argentino vale más dinero. Me parece que ese es un valor estándar que tiene el fútbol a nivel mundial y me parece que nosotros no podemos estar firmando, además de un valor bajo, un contrato a 15 años. Eso me parece que no está bueno y a partir de ahí es difícil la negociación", agregó. También contó que el viernes habrá una nueva reunión con entes privados.

Por último, Tinelli explicó: "El Gobierno puede terminar su contrato. Después se somete a un tema judicial, un resarcimiento. Si hubiera sido al revés, también lo habríamos hecho nosotros. Hoy se cierra del otro lado. Nos tenemos que juntar con ellos para arreglar".