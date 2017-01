El fútbol necesita un baño de humildad

La crisis que envuelve hoy al fútbol argentino es terminal y lo peor es que nadie se dio cuenta, ya sea por complicidad u omisión. La situación económica que atraviesan las instituciones en la actualidad pone en duda la vuelta de los torneos. Los popes de los clubes grandes ya advirtieron que si no hay plata para ellos, y mucha, no se juega. El resto mira alejado. Llegar a esta triste realidad no es obra de la casualidad; hay causales y causantes.