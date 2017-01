El estado no intervendrá en el Fútbol Para Todos", indicó el presidente de la Nación Mauricio Macri en conferencia de prensa, luego de reunirse con su Gabinete. La crisis que vive el fútbol argentino no fue un tema al que escapó el mandatario, quien aseguró: "Los dirigentes del fútbol argentino toman atajos y no hacen las cosas seriamente. Van en busca de un parche y no se toman las cosas con la suficiente seriedad".

"El fútbol está en una crisis terminal", lanzó, y se refirió a la incertidumbre sobre el inicio de la competencias oficiales: "Espero que tengan previsto cómo van a hacer febrero".

El acuerdo entre la dirigencia argentina y las empresas internacionales que desean comprar los derechos televisivos (entre ellas Turner y Fox) no llegó a buen puerto y sigue la disputa sobre quién se hará cargo de las transmisiones de las cuales provienen la mayor parte de los fondos que sostienen la actividad.