El empresario Fernando Marín señaló este jueves que el "el fútbol argentino está en una situación de caos en su dirigencia" a la vez que indicó que los directivos fueron quienes provocaron que eso suceda.



"El fútbol argentino está en una situación de caos en su dirigencia y fue la dirigencia del fútbol la que ha provocado el estado en el que se encuentra el fútbol, esto no lo provocó el Gobierno", expresó.



En diálogo con Radio El Mundo, Marín añadió: "En la dirigencia del fútbol muchos son señores empresarios, padres de familia, pero juntos han provocado el estado en el que se encuentra".



Más tarde dijo que "todo el mundo pedía que el Gobierno debía tener otras prioridades" que no sea el fútbol y dijo: "Fútbol Para Todos terminó el 30 de diciembre. Nosotros heredamos la continuidad de este programa con el cual en todo momento estuvimos en desacuerdo porque era mentira que el fútbol era gratis para todos los argentinos".



"Ahora estamos administrando el residual administrativo del programa, por lo tanto las decisiones deportivas corren por cuenta de las autoridades de la AFA", reveló al ser consultado acerca del inicio o no de los campeonatos argentinos.



En ese sentido añadió: "Es una decisión que deben asumir las nuevas autoridades que están esperando los nuevos estatutos y están conformando la famosa liga argentina".



Luego señaló que hay al menos "seis empresas" interesadas en transmitir el fútbol, pero dijo que "hay que llegar a un acuerdo que se beneficioso para el deporte".



Finalmente opinó de los dichos del presidente de Vélez Raúl Gámez hacia el presidente Mauricio Macri a quien trató de "hijo de puta y sinvergüenza" y de quien dijo: "lo que hizo con el fútbol este tipo pedante, soberbio, basura del Presidente de los argentinos no tiene perdón de Dios. Es una basura total, un tipo del que tenemos que tener mucho cuidado".



Marín indicó al respecto: "Es una gran pena que un hombre que tiene que ser el ejemplo para los hinchas y socios de Vélez, todos ellos lo escuchen decir semejante barbaridad. Ese prócer se cayó del caballo. Es una falta de respeto que hizo con el prójimo más allá de que sea el presidente o no".