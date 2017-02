El fiscal dijo que la joven de San Benito fue atacada en el lugar

El fiscal Gervasio Labriola, quien interviene en el caso de la chica de 14 años encontrada gravemente herida en San Benito , dijo este martes que la joven tuvo una mejoría en su estado de salud y afirmó que, de acuerdo con los primeros indicios, "las heridas habrían sido provocadas en el lugar".





"Tomamos conocimiento a raíz de un llamado de la Comisaría de San Benito, porque una vecina del lugar había encontrado a esta chica. Se le brindó asistencia, se la ha mantenido, y por suerte está estable, sin revestir en principio ningún compromiso a nivel cerebral", dijo el fiscal. "Hasta la mañana de hoy, estaba en un estado crítico, por lo cual esperamos su recuperación, dado que su relato va a ser crucial para esclarecer el hecho".





"Un domingo a la tarde, a la hora que ocurrieron los hechos, en un descampado, es difícil encontrar testigos o tránsito. Afortunadamente, pasó esta mujer que dio aviso a la polícia, sino otro hubiera sido el desenlace", agregó.





Sobre la marcha de la investigación, Labriola expresó: "Podemos afirmar que los hechos ocurrieron en el lugar. En principio no la teníamos identificada, hasta que los padres se presentaron a la noche en ese día, denunciando que estaba perdida. No pueden dar fe de hacia dónde se dirigía o donde había estado, con lo cual, en lo que hace a la investigación, no son muchos los datos que nos pueden aportar al respecto".





En cuanto a las heridas, en declaraciones a radio La Voz, indicó que "se puede afirmar que fue un objeto contundente que le produjo heridas en la cabeza y el cuero cabelludo, además de múltiples hematomas. Fue difícil examinarla, por el delicado estado de salud".





Labriola no tuvo dudas al afirmar: "Estamos hablando de un intento de homicidio. Se descarta el móvil del robo, porque tenía su mochila con su celular. Pero algún móvil tiene que haber, e indudablemente está la posibilidad de que haya sido objeto de un intento de abuso sexual".





"Tenemos también conocimiento que ha tenido ingresos al Copnaf, pero nada que nos dé precisiones sobre lo que pasó ese día", remarcó. "Y por los datos que tenemos, tampoco había concertado algún encuentro con alguien", agregó.





"Lo fundamental, es esperar que se recupere y pueda hablar pronto", finalizó el fiscal.