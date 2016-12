El exfuncionario Javier Broggi habría cometido más de 50 abusos a menores

Martínez -quien fue cuñado de Broggi- reveló que en una oportunidad encontró al exfuncionario mientras mantenía relaciones con un menor en el Centro Cultural de Urdinarrain y consideró que los casos podrían ser más de 50.





El mismo manifestó que "Broggi fue allegado a mi familia ya que en una época había entablado una relación de noviazgo con mi hermana durante prácticamente ocho años, algo que después nos dimos cuenta que era una pantalla para ocultar las aberraciones que cometía".





"En ese tiempo, que eran los años de la vuelta a la democracia, yo era un adolescente, tenía unos 14 años y por eso en mi testimonio dije que crecí teniendo a este monstruo de Broggi como un hermano mayor. En 1987 mi hermana puso fin a esa relación que era una farsa y decidió marcharse de Urdinarrain", explicó Martínez.





Además, Martínez contó a Radio Máxima que "para la época en que salía con mi hermana, Broggi ya estaba cometiendo abusos, lo que ocurre que en ese momento no se supo, se sabría mucho mas tarde. Muchos de mis amigos recibieron insinuaciones de Broggi y estoy seguro que no accedieron a sus intenciones. Con casi todos mis amigos lo intentó pero jamás con mi hermano o conmigo. Se estima que pudo haber más de 50 casos y esto lo ha dicho la organización Con los Gurises No. Él aprovechaba el poder que le brindaba su cargo en la Municipalidad para seducir a los adolescentes y lo hacía a través de regalos que les hacía".





Una de las revelaciones más impactantes que efectuó Martínez se relaciona con un episodio "ocurrido a finales de 1988, cuando acudí al Centro Cultural de Urdinarrain y al entrar a su oficina lo sorprendí teniendo relaciones sexuales con un chico de 16 ó 17 años. Fue horrible porque él me tenía que dar unos discos para una fiesta que estábamos preparando y cuando lo sorprendo, me pide que lo espere afuera y poco después se vistió, salió de la oficina y me dio los discos como si nada. Así lo declaré ante la Justicia".





Finalmente, puntualizó que Broggi tiene una compleja personalidad, "es muy hábil pero al mismo tiempo presentas rasgos de racista, es clasista y desprecia mucho todo lo que sea de carácter popular, por lo que el futuro que le espera en un ambiente como el carcelario le va a ser muy complicado".









