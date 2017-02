El ex de Ricardo Fort, a las piñas con un amigo al que acusa por la pérdida de su perro

La visita de Rodrigo Díaz a Infama, a donde había llegado para denunciar a una persona por el extravío de su perro, terminó en un violento escándalo en el que debió intervenir la seguridad y casi culmina con la detención de la ex pareja de Ricardo Fort.





Todo comenzó poco después de que Rodrigo se sentara en la mesa del programa para explicar el drama que estaba viviendo por la desaparición de su mascota, un Yorkshire que dejó al cuidado de un amigo durante un viaje y a quien hoy acusa por su pérdida.





Acto seguido, Pía Shaw y Denise Dumas presentaron al acusado, Ángel Sesarín, quien en un comienzo tuvo palabras muy elogiosas para con el ex de Fort. "Rodri sabe todo lo que lo quiero y todo lo que lo aprecio. La mejor onda con él. Pero pasó este tema del perro y lo que sí me dolió es que me hayan tratado de chorro", señaló el joven, que se defendió de la acusación al asegurar que la mascota le fue robada.





Sin embargo, el buen trato inicial que ambos exhibieron fue tornándose en un diálogo cada vez más áspero, principalmente luego de Sesarín mostrara que había llegado al canal custodiado por dos guardaespaldas. "Me amenazaron con que me iban a cag... a palos", se justificó.





La presencia de estos custodios exacerbó el ánimo de Rodrigo, que dijo sentirse intimidado y acusó a su ex amigo de "irse de boca".





Y fue allí que se encendió la mecha: cuando Rodrigo abandonaba los estudios, buscó cruzarse con Sesarín para solucionar sus diferencias de otro modo. Pero la rápida intervención de los efectivos de seguridad impidió que el escándalo fuera aún mayor y todo culminó con el ex de Fort subido a un taxi y asegurando que piensa dirimir toda esta situación ante la Justicia.