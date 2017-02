El estremecedor relato de la mendocina violada por 6 rugbiers

El testimonio es desgarrador y sorprendente. Ella misma dice que no sabe qué pasó. De un momento para el otro cree que perdió la memoria, y de a poco, ha podido ir reconstruyendo, con testigos, lo que padeció la noche del 22 de diciembre pasado. La víctima es una joven mendocina de 24 años que asegura haber sido violada por cuatro rugbiers, que conocía previamente, durante una fiesta que organizaron por un campeonato obtenido. Ella también practica ese deporte, por lo que confiaba en ellos. Sin embargo, cree que ese fue su peor error, porque todo se nubló después de recibir un trago, mientras bailaban.

Al otro día, ya en el trabajo, sin poder entender por qué no podía recordar casi nada de la fiesta, hubo un llamado de atención. "Cuando fui al baño sentí dolor en la vagina. Además, una amiga y mi hermana me llamaron y me hicieron la misma pregunta: ¿Qué onda? ¿Es verdad que te acostaste con cinco? Les respondí que no, que era imposible", relató la víctima al diario local El Sol. Su preocupación y desesperación por lo que le contaban la descompusieron y comenzó a vomitar.





Tras la denuncia en la Oficina Fiscal Nº15, el Cuerpo Médico Forense realizó los estudios pertinentes, pero no se logró determinar la existencia de lesiones producto de un vejamen, más allá de aplicarle el kit de emergencia en casos de violación. Es decir, no hubo violencia física. Sin embargo, podría haber consumido, sin darse cuenta, una sustancia que vulneró su voluntad, por lo que en estos casos el ataque físico de los agresores no hace falta. Una de esas drogas, puede ser la burundanga. Los primeros análisis de sangre no evidenciaron estupefacientes de uso recreativo habitual, como cocaína y marihuana, por lo que se realizarán nuevas muestras para ver si existen rastros de otras drogas. Asimismo, se detectó una mancha de semen en el vestido que usó esa noche la chica; los estudios de ADN podrán develar a quién pertenece.