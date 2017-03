El escandaloso gol del que habla el fútbol argentino: ¿fue o no fue?

Un hecho curioso e inédito pasó en el partido dos equipos que pelean los primeros lugares de la Primera D. Se medían Alem y Atlas y el primero se quedó con el triunfo por 1 a 0. El único tanto del partido lo hizo Maximiliano Maciel, pero ¿fue o no fue gol?.

Embed

Con esta victoria Alem quedó como puntero de la categoría junto a Ituzaingó. Atlas está segundo, a sólo dos unidades de los líderes.

En diálogo con TyC Sports, Maciel dio su versión: "La pelota fue adentro y me fui a festejar. La red no estaba rota. Nosotros estamos muy tranquilos, fue gol y merecimos ganar desde el primer minuto. La verdad que no trabajo de actor, entró y por eso lo salí a festejar".

Por su parte, el arquero de Atlas, Lucas Roa, en diálogo con Sportia, destacó: "La red no se mueve, la pelota no entró. Y por eso perdimos el clásico, perdimos la punta. Te juro por mis hijos que la pelota no entró. El árbitro es un mamarracho".

¿Fue gol?