El base de Estudiantes de Concordia, Sebastián Orresta destacó el triunfo de su equipo ante Regatas de Corrientes el miércoles como local por 91 a 81. El tucumano, autor de 10 puntos, bajó un rebote y dio tres asistencias en los 29' 54" que estuvo en la cancha sostuvo que la clave fue que no se rindieron en la adversidad.





"A pesar de que estábamos cinco puntos abajo, creo que el equipo nunca se dio por vencido y eso es muy importante para nosotros", sostuvo el base.





Para Orresta: "Cuando Regatas se puso arriba en el marcador nosotros no estábamos jugando fluido y no teníamos una buena versión en defensa, pero en el último cuarto pudimos mostrar algo diferente y llevarnos el partido como lo queríamos".





En tanto, Federico Marín destacó en diálogo con basquetplus.com que seguirán mirando para adelante y aseguró que estaban confiados en que podían realizar un gran torneo.





"Para adelante, como desde el principio. Confiábamos que íbamos a tener una gran campaña. Se mantuvo la base del año pasado, que había hecho una gran tarea desde enero, cuando el equipo se cerró. Lamentablemente quedamos en la puerta de los playoff. Este año queríamos seguir creciendo y mejorando eso. Con el trabajo, el sacrificio y la solidaridad creo que están dando sus réditos y siempre queremos mirar para arriba", se explayó.





Por otra parte coincidió que a pesar del presupuesto pasaron a ser un equipo "largo". "Somos un equipo largo. Llega Powell, que es un jugador que a mí me encanta. Es un cuatro que además de ser ganador tiene un uno contra uno muy picante y además pasa la bola, que los americanos anotadores es raro que lo hagan. Llegó Marriaga que sabe que vino para fajarse y darle descanso a Javi. Es un veterano que aporta mucho en el vestuario. A todo eso, tengo que decir que el cuerpo técnico tiene a una persona que acá está súper consagrada, que sabe mucho y que no nos deja un segundo mirar para el costado. Quiere que estemos siempre al palo y eso es importante para no relajarnos, porque a veces los jugadores somos de hacernos un poco los boludos por momentos. Siempre trata de ver lo que estamos fallando para seguir mejorando como equipo", expresó el conductor.





Al mismo tiempo dijo que todavía deben seguir mejorando. "Yo creo que falta mucho. Por eso tenemos que seguir arreglando las pequeñas cosas que estamos haciendo mal. Cuando estás ganando, a veces es difícil ver esas cosas, pero Hernán es muy detallista y siempre lo trabajamos en la semana".













***

Boca ante Instituto



Boca Juniors (6 victorias y 14 derrotas) recibirá a Instituto de Córdoba (9-11) en el único encuentro que se jugará hoy por la Fase Nacional de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El cotejo, que se desarrollará en el estadio Luis Conde, comenzará a las 20 y lo arbitrarán Diego Rougier y Leonardo Zalazar.

El conjunto Xeneize levantó su nivel desde la llegada del experimentado base Nicolás Gianella (promedia 14,1 puntos, 3,4 asistencias, 3,4 rebotes y 0,9 recuperos en ocho partidos).

De hecho, comandó a sus compañeros a la victoria del pasado lunes ante Argentino en Junín (71-69), con sus 14 tantos. Por el otro lado, Instituto está lejos de las expectativas generadas cuando armó un plantel plagado de figuras y se mantiene en la mitad de tabla de la Conferencia Norte, con una marcada irregularidad, y anoche cayó en su visita a Obras Basket (85-81). "Nos falta asentarnos en varios aspectos, todavía no encontramos la forma de defender fuera de casa como lo hacemos en Córdoba", lamentó el entrenador Ariel Rearte.













***

El parte médico de Tucker









El máximo anotador de la Liga, Dar Tucker, no jugó el miércoles por la noche en la victoria de Estudiantes ante a Regatas de Corrientes y eso generó preocupación.

El médico del Club Estudiantes Concordia, Gerardo Russo explicó: "Tucker estaba haciendo la entrada en calor cuando sintió que le faltaban las fuerzas, no tenía síntomas estomacales y tampoco de dolor de cabeza, lo que parecía un proceso de lipotimia".

Debido a esto se le hizo todo lo necesario para combatirlo, pero nunca llegó a recuperarse y "a medida que pasaba el partido era aún más complicado probarlo o meterlo a jugar", contó Russo.

Acerca de cuáles serían las causas, el médico indicó que "el calor o la humedad pueden ser los factores, de todas maneras, vamos a estudiar las causas para que se pueda recuperar y no le vuelva a ocurrir".