El equipo amateur que jugará fuera de Paraná

Cientos de equipos se diseminan por toda la ciudad los sábados para jugar al deporte más lindo del mundo: el fútbol . Toda la semana alteran su rutina con mensajes de whatsapp o reuniones pensando en el sábado. Y ocupan gran parte del fin de semana para seguir hablando del partido que fue. Para cada jugador la fecha de los sábados es la más importante de todas. Por encima de cualquier Liga. Y el compromiso es cada vez más intenso. Cada uno sabe que no lo puede fallar al otro, más allá de la agenda laboral, de estudio, óseo o lo que fuere. Es por eso que para cada jugador que disputa una Liga Independiente el fútbol no es algo así nomás. Paga para hacer las camisetas y se interesa por los colores y el diseño, pone plata para la inscripción, las lesiones, la previa y el post. Pero no importa. Quiere estar como sea. Desde el más limitado hasta el crack.