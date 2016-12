El envión que el Gato buscaba

Ya pasaron varias horas del necesario y aliviador triunfo logrado como visitante ante Almagro. Las pulsaciones ya no están a mil, bajaron y el análisis se efectúa con una frialdad que da lugar a reflexiones más profundas. "El triunfo del sábado nos da el envión anímico para los dos partidos que nos quedan en el año y para llegar con la autoestima bien arriba para el partido del martes –ante Central Córdoba– que es fundamental y ante un rival directo", expresó Federico Paulucci en una charla mantenida con La Cábala.





Para el defensor del conjunto del barrio San Martín, la prioridad es sumar a cualquier precio: "Sabemos que la única manera de salir del fondo de la tabla de los promedios es sumar, será una lucha larga pero confiamos en que vamos a salir adelante. Hay un grupo preparado para dar pelea", consideró.





De todas maneras Paulu, interpretó que detrás del éxito logrado en José Ingenieros tiene un sustento en las producciones colectivas que venían teniendo: "En los partidos anteriores a Almagro creo que veníamos haciendo bien las cosas, solamente que no se daban los resultados y se opacaba un poco el rendimiento del equipo", afirmó.





Al remarcar las virtudes que derivaron en la vuelta a la victoria en Villa Raffo, comentó: "Sabíamos cómo contrarrestar al rival, lo veníamos trabajando y trabajamos también mucho la pelota parada, sabíamos donde ejecutar y donde le podíamos hacer daño. Llevamos el plan a la perfección y por eso nos quedamos los tres puntos".





Por encima del resultado positivo, Paulucci estima que hay aspectos por corregir: "Cuando veamos el video, analizaremos con el entrenador las cosas por corregir para queno se vuelvan a repetir", estimó.





Los lamentables incidentes que se registraron entre los parciales locales y la policía bonaerense merecieron la siguiente reflexión: "Empezamos a ver que en la tribuna estaban corriendo, ahí nos dimos cuenta que había un conflicto, pero no pude ver bien por qué se había generado. Después pude ver las imágenes y vi lo que vio la mayoría, el incidente. Por suerte no terminó con heridos graves, solamente un compañero que está fuera de peligro. Espero que esto no vuelva a suceder en ninguna cancha del país", enfatizó.





HAY PRUEBA. El entrenador del plantel liguista de Atlético Paraná , Fernando Martín Benítez informó a Ovación que miércoles y jueves de la semana que hoy se inicia habrá prueba de jugadores con el fin de evaluarlos e incorporan a aquellos que muestren buenas condiciones de cara a la temporada 2017 del fútbol doméstico.





Desde el cuerpo técnico Decano se invita a participar a jugadores federados o no, comprendidos entre las categorías 1996 a 2001, inclusive.





Además del Tincho, formarán parte de la evaluación el coorfinador general del fútbol de Rojiblanco Sebastián Furios y el entrenador del plantel profesional de la B Nacional, Darío Ortiz.













***

En Central





Israel Coll habló del último triunfo. ”Estos partidos del Nacional B son así. Nosotros tuvimos muy buenos juegos, pero no convertíamos. Ese era nuestro gran defecto en los siete últimos juegos, pero bueno, ahora se abrió el arco y nos permite, salir de abajo, de tener más oxígeno en todo, porque cuando se gana, todo se simplifica”, manifestó el volante de Central Córdoba después de la victoria del Ferroviario ante Dálmine .