El ejercicio de juzgar todo por las redes sociales

La opinión inmediata en las redes sociales se ha convertido en una práctica habitual. No es un hallazgo ni mucho menos, pero el impacto que causa ante determinados acontecimientos genera, al menos, una observación por parte del que suscribe. Los jueces morales opinan sobre cualquier hecho desde un lugar "cómodo" o mientras revisan el teléfono celular durante la rutina. No importa el dolor ajeno y menos aún las precisiones sobre el suceso. Parece automático. Al mismo tiempo sugieren condenas morales o en el peor de los casos piden la cabeza de los involucrados y sus teorías se alimentan de las mismas especulaciones que surgen a medida que los comentarios abundan. Desacreditan y aconsejan. Entre tanta calamidad vale la pena recordar algunos hechos que se han convertido en foros de opinión, por citar algunos ejemplos. El pescador Lole Orrego sacó un surubí en la Toma de 45 kilos y se convirtió en un asesino para la "sociedad moral del facebook". El hombre, que se pasó toda la madrugada en su canoa y levantó la bestia del Paraná y por la mañana la vendió para mantener a su familia fue blanco de críticas de todo tipo: hirientes y de mal gusto a partir de que la noticia ocupara un lugar en los portales digitales. Entre tanta violencia y en clara desventaja, su hija salió a defenderlo. En un comentario extenso deslizó dolida su descargo y aclaró que su papá no era "ningún asesino". Escribió, en un párrafo, que "a él le hubiese gustado tener un trabajo formal y una jubilación el día de mañana, pero se lo negaron". Y agregó: "Gracias a su trabajo de pescador, mi hermano está por terminar la escuela y yo puedo ir a la facultad".