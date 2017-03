El discurso de Macri en el Congreso en frases

- "Argentina se está poniendo de pie".



- "Pese a los miedos que muchos querían imponer mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales".



- "No asumimos la Presidencia para que nos hagan monumentos: Estamos para construir un país donde cada uno pueda proyectar la vida que espera".



- "Queremos cuidar a los docentes, aunque no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide".



- "Los gobiernos anteriores fomentaron la inflación y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy está en un claro camino descendente".



- "Necesitamos una reforma tributaria seria y profunda para dejar de aplastar a quienes crean. Necesitamos un sistema progresivo y simplificado".



- "La competitividad no se consigue con una devaluación o a costa de los trabajadores, sino desatando trabas".



- "A fin de año tendremos 25 mil kilómetros de ruta en obra, algo inédito para la historia de la Argentina".



- "Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético para que los argentinos tengan energía cuando la necesitan".



- "A más de dos años de su muerte queremos saber qué pasó con el fiscal (Alberto) Nisman y su denuncia, heridas que tenemos que sanar para construir un país unidos".



- "Argentina ha vuelto al diálogo. Mis funcionarios y yo seguimos tocando timbre para escuchar lo que la gente tiene para decir".



- "Es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa".



- "Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas y rutas que pudieron haber evitado tragedias como la de Once".



- "Quiero que todo sea transparente, abierto y nadie duda de las decisiones de este Presidente".



- "No escuchemos las voces que nos quieren desanimar, que nunca quisieron el cambio y que ni siquiera hacen autocrítica de lo que hicieron en el pasado".





