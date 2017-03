El diputado José Ángel Allende declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Frente a varios medios de prensa que hacían guardia a la salida de su indagatoria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el titular de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos dijo que nunca fue "un multimillonario" ni lo piensa ser.

"Pero quiero aclarar que antes de ser diputado tenía muchos bienes, muchos para los que algunos pretenden que podamos tener", acotó.

"Hoy, habiendo declarado en la Justicia, me siento totalmente en libertad para decir que me hicieron en un lado, víctima de una operación, de un medio en particular, que él mismo me exime del enriquecimiento ilícito, porque ya decía que yo era un fastuoso multimillonario sindicalista. Y si yo era eso antes de ser diputado, ya me exime de enriquecimiento ilícito. Bueno, nunca fui un multimillonario ni lo pienso ser. Pero también quiero aclarar que antes de ser diputado tenía muchos bienes, muchos para los que algunos pretenden que podamos tener".



"Tenía un departamento, tenía una casa y una quinta antes de ser diputado y un departamento que compré en cale 25 de Junio, donde este hombre que permanentemente se ha encargado de ensuciarme, que dice que pararon grandes cantidades de camiones con grandes cantidades de muebles, es un departamento que compré hace tantos años con un crédito del banco hipotecario en 15 años y lo sigo pagando, porque pasaron 10 y el edificio sigue sin terminar. Entonces ¿dónde está el fastuoso edificio?"



"Y tengo una anécdota triste, que cuando me dijeron que compre porque estaban baratísimos, porque quien lo construía estaba preso, entonces la gente me decía que si compraba ahí no lo iban a terminar nunca. Y el ex diputado Marín, que había comprado ahí, me dijo que comprara porque Nanni es un escribano serio y al departamento lo vas a tener. Y si no lo terminan no importa porque a la plata que lo están vendiendo comprálo. Yo le pregunté por dónde lo subía porque no tiene ascensor, y él, haciendo un chiste colgó una piola en el hueco de ascensor, se cayó y se quebró. Así que en esas condiciones compré un departamento ahí que aún sigo pagando en el hipotecario. Lo que a algunos les llama la atención es que pague 1.200 pesos de cuota, bueno, esta es a Argentina en que vivimos. Me dieron a 15 años cuotas fijas, yo ganaba 6.000 pesos y pagaba el 20 por ciento de mi sueldo. Hoy gano 100.000 y sigo pagando 1.200 pesos. Bueno, no es mi culpa. Sigo pagando la cuota del crédito Hipotecario. Así he justificado algunos de mis bienes y voy a seguir a disposición de la justicia en tanto y en cuanto a justicia lo considere".



"Ante a consulta sobre el involucramiento de su familia en la causa, Allende dijo que "es un apriete claro para que no me ampare en los fueros, pero nunca me amparé ni me voy a amparar. Es ridículo. En el grupo pusieron a Carolina, una de mis hijas que no tiene bienes. Mi hijo tiene medio departamentito y tiene un crédito de Banco de Entre Ríos para comprar en ese edificio que aún, habiendo pasado diez años, no lo terminaron. El departamento de mi hijo, lo señó y quedó pagarlo en el compromiso de seña de boleto, está en la constancia, a la escritura. Cinco años tardaron en cobrar porque no podían escriturar".



"Así que bueno, alguien sabrá qué había que tapar con tanta bulla con Allende. Pero se les terminó, ahora ya estamos en esta etapa. He pedido la pericia porque me culpan o dicen que puede haber enriquecimiento ilícito y yo pregunto cuál. Porque si tenía muchos bienes antes de ser diputado, no todos mis bienes han sido ilícitos. Entonces que me digan cuál, pero no saben decir cuál, no pueden decir cuál. Por eso quiero una pericia para que me digan si hay enriquecimiento, cuántos y cuáles. Sobre la pericia no tengo ninguna duda, porque ya la hice hacer con un contador en forma totalmente independiente, a quien no conozco físicamente y tengo el resultado que adjunté a la causa. No se puede dar de otra manera".



"Allende no se amparó en fueros y eso es loable"



El abogado defensor del legislador, Marcos Rodríguez Allende, acotó a los medios que "hoy se cumplió un acto de defensa material, donde no sólo se declaró, sino que se incorporó documental y un escrito donde se describe a evolución patrimonial. La evolución patrimonial ya fue demostrada documentalmente hace cinco años. Esta causa no nació ayer ni hace un año, hace más de cinco años que estamos dando vueltas con la investigación y a los fiscales de un día para el otro se les ocurre hacer un requerimiento de instrucción formal, incluir a toda la familia Allende y solicitar pruebas que ya fueron incorporadas. Pero bueno, son cosas que no se pueden explicar pero técnicamente podemos decir que se ejerció la defensa material y Allende no se amparó en los fueros. Eso es loable de un legislador y lo más importante ¿Cómo vamos a acusar a alguien si no tenemos una pericia contable que pueda determinar de qué modo, forma o monto se incorporó en forma ilegítima? No sabemos. Así que por eso pedimos la pericia".

