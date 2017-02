El día que Rocío se quebró: "Diego me golpea como a un hombre"

Pese a los incidentes, la relación continuó. De hecho, el 14 de febrero de 2014 la pareja se comprometió en Roma. Pero el festejo culminó de la peor manera. "Le había pedido a Diego que se mantenga bien, sin tomar, porque Diego cuando toma es otra persona. Cuando voy al baño, lo escucho hablar con Alejo (Clérici), empiezo a golpear la puerta. Él salió mal, lo empujé y me empezó a pegar como si fuera un hombre".

Las pruebas que Rocío documentó fueron varias. "Me sacaba fotos con los golpes y Diego sabe que tengo esas fotos", desafió. Y, claro, no tardarían en llegar a los medios. Con la escalada judicial todavía vigente, un video de Maradona ejerciendo violencia de género se viralizó de inmediato en las redes.







diegogolpeaarocio



"Le volé el teléfono, pero te juro que nunca le levanté la mano a una mujer. El episodio empieza y termina ahí. Le manoteé el teléfono, me hago cargo, pero estoy muy tranquilo con esto, porque no hay más que esto. La situación no siguió y no pasó a mayores", fue la explicación de Diego.











--------------------------------------------





0800-888-8428 - Dirección de asistencia a la víctima (0343) 4208826 - Subsecretaría de la Mujer