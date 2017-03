El día en que el Indio Solari anticipó la tragedia de Olavarría

A más de 24 horas del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, los testimonios que circulan sobre cómo cientos de personas ingresaron al predio rural "La Colmena" sin ticket, un clásico de los shows del ex Redonditos de Ricota y que, en esta oportunidad, tuvo dos víctimas fatales.









Hace unos meses y en el marco del documental "Tsunami" sobre su vida, Solari hablaba de esta característica en particular de sus fans y opinaba: "Mi público no entendió nunca. Te da miedo porque el 'sold out' para mi público no existe".









"Cortan la avenida que fuere, se arma quilombo, quieren entrar físicamente", describía el músico en una charla mano a mano con Mario Pergolini y ampliaba: "No es un público que le digas 'está todo vendido' y digan 'bueno, no vamos'. Van igual".









La compañía productora (Chacal Producciones) del show de Solari en Olavarría había reportado el miércoles pasado la "gran demanda de entradas" en los últimos días para el recital por lo cual había dispuesto adelantar un día el cierre de las boleterías.









Así surge de la publicación del blog Redonditos de Abajo, que suele publicar la información oficial de la banda del "Indio", dado que el miércoles último informó que "a raíz de la gran demanda de entradas de esta última semana, se adelantó en un día el cierre de las boleterías de venta y canje en Malvinas Argentinas".









Tras informar esta situación, un comunicado firmado por "La Producción" aclaraba que continuaba "normalmente la venta de entradas y canje como estaba previsto en Olavarría hasta el mismo sábado 11 a las 20″.













