El Día del Horror

En una fecha como el 14 de febrero, cuando muchos esperaban que primara el amor y los mensajes rosas en todas partes, la ciudad de Gualeguay se vio completamente conmocionada a raíz de un nuevo hecho de violencia de género . A plena luz del día, a las 14, un hombre de 58 años disparó en la vía pública contra su expareja y luego se suicidó en la habitación de su vivienda. La víctima recibió un balazo en el glúteo, que le afectó la arteria femoral y por estas horas pelea por su vida. Fue ella misma, como pudo, quien indicó a los policías que su ex había sido el culpable de semejante acto. Más allá de la especificidad de los hechos, en un país donde este tipo de asesinatos se ha vuelto parte de la cotidianeidad de nuestras vidas, inmediatamente nos replanteamos qué es lo que se está haciendo desde el Estado para combatir la problemática social. Al respecto, se puede mencionar que en el Día de los Enamorados el presidente, Mauricio Macri , se sumó a la campaña que se viene difundiendo en las redes sociales, desde el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el lema Noviazgo sin Violencia. La misma busca concientizar o capacitar a la población (como siempre, se dirige más a mujeres que a hombres), para que puedan detectar y así prevenir la violencia de género a partir de determinados comportamientos cotidianos que generalmente conducen a relaciones agresivas y maltrato. "El amor no duele", es la premisa del material audiovisual que busca advertir a los jóvenes: "Si te dice cómo vestirte, si te aleja de tus amigos, si te exige la clave del celular, si te insulta". En el video institucional, se tipifican algunas actitudes vinculadas a la violencia "psicológica", que suponen el daño emocional, la disminución de la autoestima y el control de uno hacia el otro por medio de la amenaza, el acoso, el hostigamiento, etcétera. De no ser porque un sitio web nacional publicó esta información, muchos no se habrían siquiera enterado de esta acción promovida por la cartera de Carolina Stanley, ya que el spot no tuvo la repercusión necesaria.