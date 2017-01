El Decano no pudo con el oficio Mondonguero

El resultado en un amistoso de pretemporada es anecdótico. Solo sirve para decorar una crónica o para las estadísticas finales de la etapa de preparación. Lo importante es el rendimiento colectivo. Ayer Atlético Paraná tropezó en su segundo encuentro de la etapa de preparación. Fue derrota por 1 a 0 ante Belgrano, que se prepara para su estreno en la fase regional de la Copa Argentina.









Los dos niveles de diferencia no quedó expresado ni en el marcador ni en las acciones de juego. El Mondonguero dominó el desarrollo del pleito. Sacó a relucir el oficio que lo llevó a ser protagonista en los dos Federal B que se disputaron en la temporada pasada. Por eso se quedó con la victoria.









El Albiceleste incomodó con su estilo al Gato. Impuso presión alta. Eso lo llevó a generar rápidamente acciones de riesgo. La apertura del marcador no se demoró. Graciani sorprendió a Cosentino con un bombazo desde mitad de cancha que ingresó en la valla Rojiblanca.









En desventaja, Atlético comenzó a tener contacto con el balón, pero no tuvo claridad en los metros finales. Los centrales Mondongueros neutralizaron a Noir y los laterales se las ingeniaron para controlar las proyecciones de los extremos del Gato. El trabajo del mediocampo fue importante para dar una mano en defensa y cerrarle los circuitos ofensivos al conjunto de barrio San Martín.









Con espacios, Belgrano pudo ampliar distancia. Flores se ubicó en el espacio vacío de la última línea del elenco de barrio San Martín. Generó juego y abasteció a un compañero mejor posicionado. Una gran maniobra individual del Chanchi dejó cara a cara a Navarrete con Cosentino. El uno de Atlético estuvo rápido de reflejos para cerrarle el ángulo al volante santafesino.









El Decano no encontró la manera de acceder a territorio enemigo. No pudo romper el cerrojo defensivo Albiceleste. Solamente inquietó con un gran centro enviado por Ftacla que no encontró ningún receptor en el área.









Las alternativas. En segundo turno, los suplentes del Gato se impusieron por 2 a 0 a los titulares de Belgrano. El Rojiblanco edificó la victoria en los minutos finales cuando el Mondonguero sintió el desgaste físico realizado y cuando Veronesse movió el banco para darle espacio a las alternativas.









En este ensayo hubo aspectos interesantes para el elenco de barrio San Martín. El juvenil Brian Duarte mostró su capacidad de desequilibrio en una posición que no es su hábitat natural. José Ríos, otro de los valores promovidos por Darío Ortiz, cumplió con el juego sucio y redondeó una buena actuación con una conquista.









El Decano marcó diferencia en los tramos finales con la misma receta. Dos centros enviados desde el sector derecho fueron capitalizados para lastimar por la vía aérea. Primero fue Milton Schonfeld el que conectó el balón. Sobre el cierre José Ríos conectó el esférico para enviarlo lejos del alcance de Martín Monci.













***

Atlético Paraná (0)

Federico Cosentino Leonardo Morales Alejandro Manchot Federico Paulucci Ricardo Stechina Sergio Chitero Jonathan Belforte Mauro Pajón Alexis Ekkert Walter Mazzolatti Enzo Noir DT: Darío Ortiz.













Belgrano (1)

Gustavo Vergara Gabriel Graciani Julio Salguero Gerardo Bruselario Franco Lozano Juan M. Navarrete Renzo Morato Alexis Fernández Exequiel Comas Walter Torres Luis Flores DT: Daniel Veronesse.













Gol: 7’ Graciani.

Cambios: Diego Ftacla por Ekkert (AP).

Incidencia: Se jugó un tiempo de 45 minutos.

Árbitro: Jorge Falcón.

Cancha: Predio Muper.

Figura: Luis Flores (B).













***

Atlético Paraná (2)

Yair Bonnín MartínGalli DIego Reynoso Maximiliano Piris Brian Duarte Pablo Vercellino Sebastián Caballero Guido Rancez Milton Schonfeld Diego Ftacla José Ríos DT: Darío Ortiz.

















Belgrano (0)

Gustavo Vergara Gabriel Graciani Julio Salguero Gerardo Bruselario Franco Lozano Ángel Albornoz Renzo Morato Alexis Fernández Exequiel Comas Walter Torres Luis Flores DT: Daniel Veronesse.













Goles: 31’ Schonfeld, 44’ Ríos.

Cambios: Luca Mantello por Graciani, Amadeo de Bueno por Lozano, Daniel Lover por Flores, Franco Chiavarini por Torres, Martín Monci por Vergara y Lautaro Ledesma por Fernández (B).

Incidencia: Se jugó un tiempo de 45 minutos.

Árbitro: Jorge Falcón.

Cancha: Predio Muper.

















***

Otros datos