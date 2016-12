El Cristo Pescador de Diamante entre los cinco monumentos más curiosos del país

En el medio de la nada, a 250 kilómetros tanto de Trelew como de Comodoro Rivadavia, Camarones es un pequeño puerto perdido en la costa de la Patagonia. Poco más de mil personas viven allí, lejos de todo? pero en torno del mayor salmón del país . El pueblo es, de hecho, la capital de la pesca deportiva de esta especie y organiza una fiesta nacional cada año en febrero. El Salmón de Camarones (una designación surrealista de por sí) es uno de los tantos monumentos gigantescos que se pueden ver a lo largo y ancho del país (como los horneros de Roque Pérez, sobre la RN 205 en la provincia de Buenos Aires). Los pocos turistas que llegan hasta esta localidad por supuesto no se pierden la ocasión de tomarse una foto a su lado. Su cara de pez de historieta y la perspectiva lo convirtieron en un monumento de culto. Quienes no lo aprecien pueden visitar el almacén Rabal, que no cambió desde que abrió sus puertas en 1901, y la casa-museo de la familia Perón, que vivió en Camarones durante unos años a principios del siglo XX.