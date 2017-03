El control de motociclistas en la provincia requiere adhesión de la Legislatura

El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 171/17, publicado hoy en el Boletín Oficial, los cambios a la Ley Nacional de Tránsito con los que busca profundizar los controles a motociclistas para combatir la inseguridad, modificaciones que comenzarán a regir el próximo 15 de junio.





Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos aún no será aplicable hasta que la legislatura provincial no adhiera a los cambios efectuados a la Ley Nacional 24.449 de Tránsito. Así lo explicó el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, quien aclaró que, para que los controles puedan hacerse en Paraná, la Legislatura entrerriana deberá adherir a las modificaciones de la norma nacional y luego cada jurisdicción municipal.





Entre otros cambios, el gobierno nacional implementó la obligatoriedad del número de patente en el casco y en el chaleco reflectivo para acompañantes por cada motovehículo. Y también se podrá establecer en qué zonas y horarios se podría prohibir la circulación de motos con dos ocupantes para prevenir los arrebatos callejeros.





“Es más un tema de seguridad que de tránsito. En Paraná no tenemos tantos hechos delictivos producidos por motochorros como en otras jurisdicciones como Tucumán y el conourbano bonaerense. Esta es una medida nacional que afecta a las jurisdicciones provinciales y municipales. El decreto del Ejecutivo sugiere que las provincias y municipios adhieran a la modificación de la Ley Nacional 24.449 de Tránsito”, aclaró a LT14.





Por lo tanto, hasta que no se adhieran la Legislatura entrerriana y los municipios la norma no se aplicará en Paraná, ni en la provincia. No obstante, el funcionario municipal aclaró la vocación de la comuna por contar con esa reglamentación: “Cualquier medida que nos ayude a garantizar mayor seguridad para nosotros es bienvenida”, recalcó.









Embed Presentamos el decreto de motos. Aumentamos los controles para bajar el delito, y para dar más seguridad a quienes las usan para trabajar! pic.twitter.com/ljPf6S3nEj — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 9 de marzo de 2017