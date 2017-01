El contenido del audio de Cristina Fernández con Parrilli

La última denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está basada en una serie de escuchas de conversaciones telefónicas que mantuvo con el entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, un hombre de su plena confianza.





Este lunes, en el programa de Luis Majul en La Red, se difundió el audio completo.





El primer diálogo registrado es del 24 de junio de 2016 a las 22:18 y allí Parrilli hizo alusión a una entrevista que había dado a un canal de noticias donde denunció que su jefa era víctima de tareas de espionajes.





La segunda conversación se produjo el 11 de julio de 2016 a las 9:52 y hablaron sobre las declaraciones que el ex espía Antonio Stiuso había realizado en un reportaje publicado por el diario La Nación, donde calificó a la ex mandataria como "una mujer loca" que "ya no tiene poder".





– Hola

– ¿Quién habla?

– Yo, Cristina, pelotudo.

...





El audio de Cristina Fernández con Parrillli



Empezá a buscar todas las causas que le armamos...No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

– No, todavía no me llegaron.

– Usá internet, Oscar.









