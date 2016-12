El clásico de periodistas

Carlos Matteoda: "Boca llega mejor porque viene en levantada y ha consolidado su juego con la reaparición de Gago. River todavía no encontró el equipo, hemos llegado a finales jugando mal, pero no se ha consolidado el juego como sucedía en otras temporadas. Creo que va a ganar River, pero no tengo ninguna razón objetiva, como tampoco la tengo para decir que puede perder. Lo digo como hincha. Además considero que no hay una diferencia enorme entre un equipo y otro y el clásico siempre es un partido distinto. Va a ser un resultado ajustado: 2 a 1".